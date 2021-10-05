عاجل

  • (الأناضول): اتفاق بين حماس ومصر على تثبيت التهدئة وإعادة الاعمار

  • مصرع طفل وإصابة شقيقه جراء انقلاب مركبة غير قانونية جنوب الخليل

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تطالب بإلغاء العقوبات التأديبية وتحسين شروط الاحتجاز للأسير محمد العارضة

هيئة الأسرى تطالب بإلغاء العقوبات التأديبية وتحسين شروط الاحتجاز للأسير محمد العارضة
رام الله - دنيا الوطن
طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بإلغاء "العقوبات التأديبية" الانتقامية، التي فرضتها إدارة "سجن عسقلان" على الأسير محمد العارضة الذي أعيد اعتقاله بعدما انتزع حريته من "سجن جلبوع".

وأوضح محامي الهيئة سليمان شاهين في مذكرة قانونية مستعجلة بعثها لإدارة "سجن عسقلان"، وفقا لبيان صادر عن الهيئة، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات المفروضة على الأسير العارضة تتمثل بعزله في الزنازين لمدة 14 يوما وهي المدة القصوى لعقوبة الزنازين وفقا لقوانين "إدارة السجون"، بالإضافة الى فرض غرامة مالية مرتفعة ومنعه من حيازة أية أغراض شخصية ما عدا الملابس، وحرمانه من الأجهزة الكهربائية والمخدات والبطانيات، وتركه ينام على الأرض دون أية أغطية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وطعن محامي الهيئة في المذكرة بالعقوبات كونها تتجاوز سقف العقوبات القصوى وفقا لقوانين "إدارة السجون"، ولأن ظروف احتجاز الاسير انتقامية وتتنافى مع معاهدات وأعراف القانون الدولي بخصوص الظروف المعيشية التي يجب توفرها لحفظ كرامة الأسرى، مطالبا بإزالة الكاميرات بشكل فوري، كونها تشكل خرقا جسيما لحق الاسير بالخصوصية، كما طالب بنقله من الزنازين.

وكان محامي الهيئة كريم عجوة كشف خلال زيارته للأسير العارضة أن الزنزانة التي يحتجز فيها ضيقة ومتسخة جدا، كما نصبت الإدارة كاميرات تصوير داخلها تشمل كاميرا مسلطة على منطقة الحمام فيها.

وشرع الأسير محمد العارضة أمس الاثنين بإضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على ظروف عزله القاسية، والعقوبات التي فرضت عليه من قبل إدارة سجن عسقلان منذ نقله إليه قبل 6 أيام.

أخبار ذات صلة

حماس ومصر تتفقان على تثبيت التهدئة وإعادة الاعمار

حماس ومصر تتفقان على تثبيت التهدئة وإعادة الاعمار

مصرع طفل وإصابة شقيقه جراء انقلاب مركبة غير قانونية جنوب الخليل

مصرع طفل وإصابة شقيقه جراء انقلاب مركبة غير قانونية جنوب الخليل

قيادي بحماس: التغول بحق الأسرى يجب أن يواجه بيد واحدة

قيادي بحماس: التغول بحق الأسرى يجب أن يواجه بيد واحدة

نابلس: مستوطنون يشعلون النار بأراضي المواطنين بقريتي قصرة وجوريش

نابلس: مستوطنون يشعلون النار بأراضي المواطنين بقريتي قصرة وجوريش

النضال الشعبي: دخول الشاباك والجيش لبلدات الداخل المحتل سيتبعه اعتداءات لحقوق المواطنين

النضال الشعبي: دخول الشاباك والجيش لبلدات الداخل المحتل سيتبعه اعتداءات لحقوق المواطنين

مؤسسة حقوقية تجدد مطالبتها بإلغاء عقوبة الإعدام في قطاع غزة

مؤسسة حقوقية تجدد مطالبتها بإلغاء عقوبة الإعدام في قطاع غزة

إيرلندا تجدد مطالبتها بتطبيق القوانين الدولية على الأسرى الفلسطينيين

إيرلندا تجدد مطالبتها بتطبيق القوانين الدولية على الأسرى الفلسطينيين

الصحة بغزة تعلن إحصائية حول سرطان الثدي لعام 2020

الصحة بغزة تعلن إحصائية حول سرطان الثدي لعام 2020

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مصرع طفل وإصابة شقيقه جراء انقلاب مركبة غير قانونية جنوب الخليل

مصرع طفل وإصابة شقيقه جراء انقلاب مركبة غير قانونية جنوب الخليل

قيادي بحماس: التغول بحق الأسرى يجب أن يواجه بيد واحدة

قيادي بحماس: التغول بحق الأسرى يجب أن يواجه بيد واحدة

نابلس: مستوطنون يشعلون النار بأراضي المواطنين بقريتي قصرة وجوريش

نابلس: مستوطنون يشعلون النار بأراضي المواطنين بقريتي قصرة وجوريش

النضال الشعبي: دخول الشاباك والجيش لبلدات الداخل المحتل سيتبعه اعتداءات لحقوق المواطنين

النضال الشعبي: دخول الشاباك والجيش لبلدات الداخل المحتل سيتبعه اعتداءات لحقوق المواطنين

الصحة بغزة تعلن إحصائية حول سرطان الثدي لعام 2020

الصحة بغزة تعلن إحصائية حول سرطان الثدي لعام 2020

غزة: تأييد حكم الإعدام في قضية مقتل المواطن محمود أبو سيدو

غزة: تأييد حكم الإعدام في قضية مقتل المواطن محمود أبو سيدو

اشتية: الحكومة تواجه أوضاعاً سياسية ومالية صعبة

اشتية: الحكومة تواجه أوضاعاً سياسية ومالية صعبة

فلسطين: الكشف عن عدد وفيات وإصابات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: الكشف عن عدد وفيات وإصابات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

منوعات

طاقم سينمائي روسي ينطلق إلى الفضاء لإنتاج أول فيلم في المدار

طاقم سينمائي روسي ينطلق إلى الفضاء لإنتاج أول فيلم في المدار

إذا كنت من محبي Squid Game أو &#34;لعبة الحبار&#34; ... إليك مسلسل Alice in

إذا كنت من محبي Squid Game أو "لعبة الحبار" ... إليك مسلسل Alice in

رغم تعطل تطبيقات السوشيال ميديا.. رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة

رغم تعطل تطبيقات السوشيال ميديا.. رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة

بعد اختفائها عن السوشيال ميديا.. مي عز الدين في أحدث صورة لها

بعد اختفائها عن السوشيال ميديا.. مي عز الدين في أحدث صورة لها

شاهد: فنانة مصرية تثير الجدل باحتفالها بعيد ميلادها مع عمرو دياب

شاهد: فنانة مصرية تثير الجدل باحتفالها بعيد ميلادها مع عمرو دياب

شاهد: ملحم زين يواجه انتقادات لاذعة بسبب الـ&#34;يوتيوبرز&#34; أنس وأصالة

شاهد: ملحم زين يواجه انتقادات لاذعة بسبب الـ"يوتيوبرز" أنس وأصالة

بعد حديثها عن التبرع بأعضائها.. ما ردة فعل الفنانين بعد تصريح إلهام شاهين؟

بعد حديثها عن التبرع بأعضائها.. ما ردة فعل الفنانين بعد تصريح إلهام شاهين؟

ما حقيقة الخلاف الحاد بين منى زكي و بوسي؟

ما حقيقة الخلاف الحاد بين منى زكي و بوسي؟

شاهد: سهير رمزي تخلع الحجاب وتكشف أسراراً عن حياتها الشخصية

شاهد: سهير رمزي تخلع الحجاب وتكشف أسراراً عن حياتها الشخصية

شاهد: أحمد عز يثير الجدل بما فعله مع شاب طلب المساعدة منه

شاهد: أحمد عز يثير الجدل بما فعله مع شاب طلب المساعدة منه

عربي

الجيش المصري يستخدم الذخيرة الحية في تدريباته العسكرية

الجيش المصري يستخدم الذخيرة الحية في تدريباته العسكرية

الجامعة العربية تقدم شحنة مساعدات إنسانية إلى الصومال

الجامعة العربية تقدم شحنة مساعدات إنسانية إلى الصومال

مصر تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لتنفيذ إزالة كبرى على نهر النيل

مصر تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لتنفيذ إزالة كبرى على نهر النيل

وزير الخارجية المصري يكشف تطورات العلاقات الثنائية مع قطر

وزير الخارجية المصري يكشف تطورات العلاقات الثنائية مع قطر