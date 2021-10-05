الاتحاد الأوروبي: انقطاع (فيسبوك) يدل على الحاجة لشركات بديلة





وقال الاتحاد الأوروبي في تصريحات له، مساء اليوم الثلاثاء: "إن انقطاع الخدمات عن (فيسبوك)، يد على الحاجة لشركات بديلة عنها".





وتعطلت منصات (فيسبوك) و(واتسآب) و(انستغرام)، مساء امس الاثنين، واستمر لمدة 6 ساعات، مما أدى الى تراجع قيمة أسهم فيسبوك بنسبة 5.6%، وهذا ادى الى خسائر تكبها المدير التنفيذي لها مارك زوكربيرغ، بمبلغ 7 مليار دولار.









رام الله - دنيا الوطنعقب الاتحاد الأوروبي، على انقطاع خدمات وتطبيقات موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، مساء أمس الاثنين، عن جميع مستخدميه في كافة انحاء العالم.