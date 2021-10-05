الاتحاد الأوروبي: انقطاع (فيسبوك) يدل على الحاجة لشركات بديلة
عقب الاتحاد الأوروبي، على انقطاع خدمات وتطبيقات موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، مساء أمس الاثنين، عن جميع مستخدميه في كافة انحاء العالم.
وقال الاتحاد الأوروبي في تصريحات له، مساء اليوم الثلاثاء: "إن انقطاع الخدمات عن (فيسبوك)، يد على الحاجة لشركات بديلة عنها".
وتعطلت منصات (فيسبوك) و(واتسآب) و(انستغرام)، مساء امس الاثنين، واستمر لمدة 6 ساعات، مما أدى الى تراجع قيمة أسهم فيسبوك بنسبة 5.6%، وهذا ادى الى خسائر تكبها المدير التنفيذي لها مارك زوكربيرغ، بمبلغ 7 مليار دولار.
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