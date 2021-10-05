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الجزائر تتجه نحو تجريم الاستعمار الفرنسي

الجزائر تتجه نحو تجريم الاستعمار الفرنسي
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب رئيس البرلمان الجزائري يوسف عجيسة اليوم الثلاثاء إنه تم إطلاق مبادرة لسن قانون "تجريم الاستعمار الفرنسي".

وأكد نائب رئيس البرلمان الجزائري في تصريحات لوكالة (الأناضول) على أن "ردة الفعل القوية" للجزائر وراء دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتهدئة، مشيرا إلى أن مبادرة سن قانون "تجريم الاستعمار الفرنسي" جاءت ردا على "الاعتداء السافر" لماكرون.

ومع كل أزمة سياسية بين الجزائر وفرنسا، يكون ملف الذاكرة أحد أبرز عواملها، فيتجدد النقاش السياسي في الجزائر حول مشروع "قانون لتجريم الاستعمار".

وهو مشروع لا يثير الجدل في مضمونه، ولكن في كون كل الأطراف السياسية العضوة في البرلمان والحكومة أيضا ترغب في إصداره، ردا على قانون فرنسي صدر قبل 16 عاما يتعلق بتمجيد الاستعمار.

يذكر أن تصريحات للرئيس الفرنسي بشأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والنفوذ التركي في بلاده أثارت غضبا عارما، وقد أصدرت الرئاسة الجزائرية بيانا، أكدت فيه رفضها لتصريحات ماكرون ووصفتها بالاعتداء غير المقبول على ملايين الشهداء الذين قتلتهم فرنسا. كما قامت الجزائر بإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية.

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