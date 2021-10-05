الصحة بغزة تعلن إحصائية حول سرطان الثدي لعام 2020





وأكدت الوزارة، في تصريح لها، أنها سجّلت 324 حالة جديدة مصابة بسرطان الثدي خلال العام الماضي، بحسب وكالة (الرأي) المحلية.



وذكرت أن معدل حدوث سرطان الثدي 16 حالة لكل 100 ألف من السكان، و32 سيدة لكل 100 ألف من الإناث.



وأشارت الوزارة إلى أن سرطان الثدي يمثل 32% من أنواع السرطانات التي تصيب الإناث، فيما يمثل 14.3% من وفيات السرطانات، بينما تبلغ نسبة إصابة الرجال بسرطان الثدي من إجمالي حالات السرطان 1.2%.



وللتوعية حول سرطان الثدي، أطلقت وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام حملة بعنوان "#أنت_الأمل_لا تتأخري_بالفحص" ضمن الحملة العالمية لشهر أكتوبر الوردي.



رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إحصائية حول سرطان الثدي في القطاع للعام 2020.