غزة: تأييد حكم الإعدام في قضية مقتل المواطن محمود أبو سيدو



وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت حكم محكمة بداية غزة والقاضي بإدانة المتهم "بالقتل قصداً"، وتأييد حكم الإعدام بحقه.





وقد أكد رئيس هيئة النقض أنه بصدور الحكم في الطعن المشار إليه أعلاه يكون الحكم سالف الذكر نهائياً حسب الأصول.



يشار إلى أن المواطن أبو سيدو قتل منتصف 2016 فجرًا على مدخل بيته في حي الدرج شرق مدينة غزة.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة النقض بغزة اليوم، حكمها المؤيد لمحكمة الاستئناف والقاضي بحكم الإعدام على قاتل المجني عليه محمود فرحان أبو سيدو ، وذلك عن عدة تهم، أهمها القتل قصداً ودخول ملك الغير بقصد ارتكاب جرائم وذلك خلافاً لمواد القانون.