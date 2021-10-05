عاجل

  • الاتحاد الأوروبي: انقطاع فيسبوك يدل على الحاجة لشركات بديلة

  • إيرلندا تجدد مطالبتها بتطبيق القوانين الدولية على الأسرى الفلسطينيين

شؤون فلسطينية

فلسطين: الكشف عن عدد وفيات وإصابات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: الكشف عن عدد وفيات وإصابات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 14 وفاة و1278 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و1701 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وسجلت ثماني حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، وفي نابلس 3، وطولكرم 2، والخليل 1.

وأشارت الوزيرة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "أريحا والأغوار 25، سلفيت 11، طوباس 12، بيت لحم 28، طولكرم 22، جنين 34، رام الله والبيرة 51، ضواحي القدس 10، نابلس 36، الخليل 30، قلقيلية 1، قطاع غزة 1018".

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "أريحا والأغوار 12، سلفيت 10، طوباس 12، بيت لحم 14، طولكرم 209، جنين 64، رام الله والبيرة 79، ضواحي القدس 26، نابلس 157، الخليل 40، قلقيلية 22، قطاع غزة 1056".

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.5% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.4% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 71 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 184 مريضا، بينهم 16 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وحول حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا، بينت أن إجمالي عدد المطعمين جزئياً (جرعة واحدة) بلغ 1,085,043، منهم 778,867 في الضفة الغربية، و306,176 بقطاع غزة.

وبينت أن1,146,311 مواطنا تلقوا (الجرعتين + متلقو لقاح سبوتنيك لايت)، منهم 857,662 في الضفة الغربية، و288,649 في قطاع غزة.

وبينت أن 2336 مواطنا تلقوا 3 جرعات من اللقاح المضاد للفيروس.

أخبار ذات صلة

إيرلندا تجدد مطالبتها بتطبيق القوانين الدولية على الأسرى الفلسطينيين

إيرلندا تجدد مطالبتها بتطبيق القوانين الدولية على الأسرى الفلسطينيين

الصحة بغزة تعلن إحصائية حول سرطان الثدي لعام 2020

الصحة بغزة تعلن إحصائية حول سرطان الثدي لعام 2020

غزة: تأييد حكم الإعدام في قضية مقتل المواطن محمود أبو سيدو

غزة: تأييد حكم الإعدام في قضية مقتل المواطن محمود أبو سيدو

اشتية: الحكومة تواجه أوضاعاً سياسية ومالية صعبة

اشتية: الحكومة تواجه أوضاعاً سياسية ومالية صعبة

مؤسسة الحق تطالب بوقف العمل بعقوبة الإعدام من المحاكم المدنية والعسكرية بالقطاع

مؤسسة الحق تطالب بوقف العمل بعقوبة الإعدام من المحاكم المدنية والعسكرية بالقطاع

نادي الأسير: الأسرى ينفذون أولى خطواتهم النضالية

نادي الأسير: الأسرى ينفذون أولى خطواتهم النضالية

&#34;التربية&#34; و(يونسكو) تحييان اليوم العالمي للمعلمين

"التربية" و(يونسكو) تحييان اليوم العالمي للمعلمين

تفاصيل لقاء الرئيس عباس ورئيس البنك الدولي في رام الله

تفاصيل لقاء الرئيس عباس ورئيس البنك الدولي في رام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مؤسسة الحق تطالب بوقف العمل بعقوبة الإعدام من المحاكم المدنية والعسكرية بالقطاع

مؤسسة الحق تطالب بوقف العمل بعقوبة الإعدام من المحاكم المدنية والعسكرية بالقطاع

&#34;التربية&#34; و(يونسكو) تحييان اليوم العالمي للمعلمين

"التربية" و(يونسكو) تحييان اليوم العالمي للمعلمين

قيادي بـ &#34;الشعبية&#34;: استمرار القمع داخل السجون سيصعد الاشتباك مع الاحتلال بكل المواقع

قيادي بـ "الشعبية": استمرار القمع داخل السجون سيصعد الاشتباك مع الاحتلال بكل المواقع

الإحصاء الفلسطيني: ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال شهر آب

الإحصاء الفلسطيني: ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال شهر آب

الإحصاء الفلسطيني يطلق الموقع الالكتروني للتعداد الزراعي 2021

الإحصاء الفلسطيني يطلق الموقع الالكتروني للتعداد الزراعي 2021

&#34;القدس المفتوحة&#34; و&#34;المعهد العالي&#34; يوقعان اتفاقية لتقديم خدمات جامعية لطلبة الداخل

"القدس المفتوحة" و"المعهد العالي" يوقعان اتفاقية لتقديم خدمات جامعية لطلبة الداخل

رئيس سلطة المياه يطلع رئيس البنك الدولي على مشروع محطة المعالجة المركزية في الخليل

رئيس سلطة المياه يطلع رئيس البنك الدولي على مشروع محطة المعالجة المركزية في الخليل

حماس تعلق على مشاركة السلطة الفلسطينية في معرض &#34;إكسبو دبي 2020&#34;

حماس تعلق على مشاركة السلطة الفلسطينية في معرض "إكسبو دبي 2020"

منوعات

رغم تعطل تطبيقات السوشيال ميديا.. رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة

رغم تعطل تطبيقات السوشيال ميديا.. رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة

بعد اختفائها عن السوشيال ميديا.. مي عز الدين في أحدث صورة لها

بعد اختفائها عن السوشيال ميديا.. مي عز الدين في أحدث صورة لها

شاهد: فنانة مصرية تثير الجدل باحتفالها بعيد ميلادها مع عمرو دياب

شاهد: فنانة مصرية تثير الجدل باحتفالها بعيد ميلادها مع عمرو دياب

شاهد: ملحم زين يواجه انتقادات لاذعة بسبب الـ&#34;يوتيوبرز&#34; أنس وأصالة

شاهد: ملحم زين يواجه انتقادات لاذعة بسبب الـ"يوتيوبرز" أنس وأصالة

بعد حديثها عن التبرع بأعضائها.. ما ردة فعل الفنانين بعد تصريح إلهام شاهين؟

بعد حديثها عن التبرع بأعضائها.. ما ردة فعل الفنانين بعد تصريح إلهام شاهين؟

ما حقيقة الخلاف الحاد بين منى زكي و بوسي؟

ما حقيقة الخلاف الحاد بين منى زكي و بوسي؟

شاهد: سهير رمزي تخلع الحجاب وتكشف أسراراً عن حياتها الشخصية

شاهد: سهير رمزي تخلع الحجاب وتكشف أسراراً عن حياتها الشخصية

شاهد: أحمد عز يثير الجدل بما فعله مع شاب طلب المساعدة منه

شاهد: أحمد عز يثير الجدل بما فعله مع شاب طلب المساعدة منه

تصريح خاص وجريئ لمحمد صبحي يحدث ضجة في الوسط الفني

تصريح خاص وجريئ لمحمد صبحي يحدث ضجة في الوسط الفني

شاهد: مي حلمي تتوعّد بالفضيحة لهؤلاء الأشخاص

شاهد: مي حلمي تتوعّد بالفضيحة لهؤلاء الأشخاص

عربي

الجيش المصري يستخدم الذخيرة الحية في تدريباته العسكرية

الجيش المصري يستخدم الذخيرة الحية في تدريباته العسكرية

الجامعة العربية تقدم شحنة مساعدات إنسانية إلى الصومال

الجامعة العربية تقدم شحنة مساعدات إنسانية إلى الصومال

مصر تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لتنفيذ إزالة كبرى على نهر النيل

مصر تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لتنفيذ إزالة كبرى على نهر النيل

وزير الخارجية المصري يكشف تطورات العلاقات الثنائية مع قطر

وزير الخارجية المصري يكشف تطورات العلاقات الثنائية مع قطر