نادي الأسير: الأسرى ينفذون أولى خطواتهم النضالية

رام الله - دنيا الوطنأكّد نادي الأسير، أنّ الأسرى في عدة سجون نفّذوا اليوم أولى خطواتهم النضالية التي أعلنوا عنها، والتي تتمثل في الاعتصام في ساحات السجون أو ما تُسمى "بالفورة" مرتدين لباس "الشاباص" والذي يعني أنهم مستعدون للمواجهة، وتم ذلك في سجون "نفحة، إيشل، ريمون، ومجدو، وهداريم"، فيما أقدمت إدارة السجون على إغلاق سجن "عوفر" بالكامل بدعوى أن هناك معلومات حول نية بتنفيذ عملية طعن.ولفت نادي الأسير، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أنّ هذه الخطوة تأتي في سياق رفض الأسرى لإجراءات إدارة السّجون التّنكيلية التي ضاعفتها بحقّهم بعد عملية "نفق الحرّيّة" وخاصة بحقّ أسرى الجهاد، حيث توافق الأسرى على برنامج نضالي تدريجي لمدة أسبوع، وتشكيل لجنة طوارئ وطنية من كافة الفصائل، لا سيما أنّ الحوارات التي استمرت بشأن مطالبهم طوال الفترة الماضية، لم تؤدي إلى حلٍ جذريّ.وأضاف نادي الأسير، إلى أنّ يوم غد سيواجه الأسرى ما يُسمى "بالفحص الأمنيّ- دق الشبابيك"، وذلك استكمالًا للخطوات التي أعلنوا عنها.