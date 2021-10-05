دولي

دراسة: فاعلية لقاح "فايزر/بايونتيك" انخفضت إلى 47% لهذا السبب

دراسة: فاعلية لقاح "فايزر/بايونتيك" انخفضت إلى 47% لهذا السبب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت بيانات جديدة أن فاعلية لقاح فايزر/بايونتيك المضاد لفيروس (كورونا) انخفضت إلى 47% من 88%، بعد ستة أشهر من الجرعة الثانية في دراسة استندت إليها وكالات صحية أمريكية عند اتخاذ قرار منح جرعات تنشيطية من اللقاح.

وأشارت الدراسة التي نشرت أمس في دورية "لانسيت" الطبية إلى أن تحليل بيانات فاعلية اللقاح في الوقاية من الإصابة بأعراض تتطلب دخول المستشفى، أو الوفاة جراء (كوفيد-19) أظهر أنه يستمر فعالا بنسبة 90% لمدة ستة أشهر على الأقل حتى في مواجهة متحور دلتا سريع الانتشار.

واعتبر باحثون أن السبب هو تراجع فاعليته مع الوقت وليس مواجهة سلالات أكثر قدرة على الانتشار من الفيروس.

ولفتت البيانات إلى أن فاعلية اللقاح ضد متحور دلتا كانت 93% بعد الشهر الأول ثم انخفضت إلى 53 في المئة بعد أربعة أشهر، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وفي مواجهة متحورات أخرى من فيروس (كورونا) انخفضت الفاعلية إلى 67% من 97%.

وكانت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية قد أجازت استخدام جرعة منشطة من لقاح "فايزر/بايونتيك" لكبار السن وبعض الأمريكيين الأكثر عرضة للعدوى. وطالب علماء بالمزيد من البيانات قبل التوصية بمنح جرعات تنشيطية لكل من حصل على اللقاح.

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