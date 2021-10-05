لبحث الملف الإيراني.. اجتماع إسرائيلي أمريكي أمني في واشنطن اليوم





وسيتناول الاجتماع ملفات استخباراتية والمشهد الإيراني، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وقال مسؤول أمريكي كبير إنه سيتم ابلاغ الجانب الإسرائيلي بان إدارة بايدن ملتزمة بالنهج الديبلوماسي مع طهران، غير أنها ستلجأ الى خيارات أخرى، عند الضرورة، لمنعها من امتلاك السلاح النووي.



وأضاف المسؤول الأمريكي الذي طلب عم ذكر اسمه أن الخبراء الأمريكيين يعتبرون أن المدة المطلوبة لحصول إيران على كمية كافية من اليورانيوم المخصب الكافية لإنتاج قنبلة نووية تقلص من عام واحد الى عدة اشهر منذ أن انسحبت إدارة ترامب من الاتفاق النووي.



ونقلت (مكان) عن مصادر مطلعة، أن حولاتا سيطلب من الإدارة الامريكية بلورة خطة بديلة ليتم تنفيذها في حال قررت طهران عدم العودة الى طاولة المفاوضات، وأن تشمل الخطة البديلة رزمة من العقوبات الصارمة والمؤلمة على إيران.

رام الله - دنيا الوطنفي واشنطن يعقد اليوم اجتماع بين رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، ايال حولتا، ونظيره الأمريكي، جيك ساليفان.