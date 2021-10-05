نفتالي بينت: يبدو أن إسرائيل انتصرت في المعركة الحالية ضد (كورونا)



واكد بينت ان الهدف هو تنظيم عمل الجهاز التعليمي في إسرائيل بشكل اعتيادي مع اقل عدد من حالات الحجر الصحي مشيرا الى انه تم شراء 30 مليون آلية فحص سريع.



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، إنه "يبدو أن إسرائيل انتصرت في المعركة ضد (كورونا)".ولفت في تصريحات خلال جلسة للحكومة ظهر اليوم، إلى انخفاض عدد الإصابات الجديدة وعدد المرضى بحالة خطيرة واغلاق اقسام (كورونا) في المستشفيات،وأكد أن كل ذلك تم دون ولو يوم واحد من الإغلاق أو قيود صارمة، مضيفاً "أنه لا يمكننا ان ننتهج نهج اللامبالاة تجاه العدوى إذ أنها قد تعود وعليه فان الحكومة تتخذ كافة الإجراءات لمواجهة هذا الاحتمال".