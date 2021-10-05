غزة: "الأوقاف" تُصدر قراراً لتوحيد مواقيت الأذان والإقامة في مساجد القطاع

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغزة، قراراً يقضي بتوحيد مواقيت الأذان والإقامة في جميع مساجد محافظات قطاع غزة، تعظيماً لشعيرة الصلاة وتجنباً لأي إرباك وإعانة الناس على الطاعة وتقديم صورة نموذجية راقية لمساجدنا وإنهاء حالة التباين بين المساجد في مواقيت الأذان والإقامة.وأوضحت الأوقاف أن القرار ينص على توحيد مدة الانتظار بين الأذان والإقامة بحيث تكون مدة الانتظار في صلاة الفجر 20 دقيقة والظهر والعصر 15 دقيقة والمغرب والعشاء 10 دقائق.وقالت: "يُرفع آذان الفجر الأول قبل الأذان الرسمي بـ(30) دقيقة متضمناً التثويب_ "الصلاة خير من النوم".وأضافت: "ويُرفع أذان الجمعة الأول قبل الأذان الرسمي ب(60) دقيقة بالضبط، ويُمنع رفع الأذان الأول للفجر والجمعة قبل موعدهما المحدد، أو بعدهما لمن فاته الأذان ويكتفي بالمساجد المجاورة المؤذنة", منوهةً الى أنه سيتم تطبيق القرار بتاريخ 10-10- 2021م.وتابعت الاوقاف: "يُقدر الإمام الموقف في النازلة الخاصة بالمسجد كالجنازة والاحتفال وغيرها، ويُطلب من المؤذن إقامة الصلاة حسب ما يناسب المقام"وأكدت الوزارة على مفتشي المساجد بضرورة متابعة الالتزام بتنفيذ القرار كل حسب دائرة اختصاصه.ودعت الوزارة المصلين الى ضرورة الالتزام بالمواقيت وعدم إرباك الإمام والمؤذن وإعانتهما على تنفيذ القرار والمواعيد المذكورة.مشيرةً إلى أن هذا القرار جاء في إطار تقديم صورة حضارية لمساجدنا وحتى لا يلتبس على الناس دينهم ليقوموا بالعبادة على وجهها الأكمل.