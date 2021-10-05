شؤون فلسطينية

قيادي بـ "الشعبية": استمرار القمع داخل السجون سيصعد الاشتباك مع الاحتلال بكل المواقع

قيادي بـ "الشعبية": استمرار القمع داخل السجون سيصعد الاشتباك مع الاحتلال بكل المواقع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نظمت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية صباح اليوم مؤتمراً صحفياً قبالة مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة على ضوء التطورات المتسارعة داخل سجون الاحتلال، بحضور لفيف واسع من قيادات العمل الوطني والإسلامي وذوي الأسرى.

وأكد عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية، أبو رامي السلطان في كلمة القوى الوطنية والإسلامية التفاف شعبنا ومقاومته حول الأسرى في مواجهة الهجمة الإرهابية التي تشنها مصلحة السجون عليهم.

وحذر السلطان سلطات الاحتلال من أن مواصلة حملتها الإرهابية ضد الأسرى سيدفعهم لخوض معركة مفتوحة ضدها وسيدفع شعبنا وحركته الوطنية لتصعيد كافة أشكال المقاومة والاشتباك المفتوح إسناداً لهم لافتاً إلى أن الأسرى الإداريين وأبطال ملحمة نفق الحرية وأسرى حركة الجهاد الإسلامي بشكل عام يقبعون الآن في مركز حالة الاستهداف والقمع والتنكيل داخل السجون الأمر الذي يوجب التوافق على استراتيجية وطنية عاجلة لإسنادهم في كافة الميادين الكفاحية والسياسية والإعلامية والوطنية والدبلوماسية على قاعدة أن معركة الحرية التي يخوضونها ومعهم كافة أسرى الحرية هي معركة وطنية عامة.

ودعا عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة نقابة الصحافيين الفلسطينيين والاذاعات والفضائيات وكل المنابر الإعلامية لإطلاق أوسع حملة دعم وإسناد للأسرى وتوثيق الجرائم التي تُقترف بحقهم ونقلها للعالم كما دعا الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المؤسسات ذات الصلة لأن تتحمّل مسئولياتها وتتحرك لوقف الانتهاكات والجرائم الصهيونية المستمرة بحق الأسرى لأن صمتها يُمثل تواطءً صريحاً واشتراك في المجزرة التي تقترف داخل السجون.

ولفت السلطان في ختام كلمته إلى أن لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية قررت تشكيل لجنة طوارئ موازية للجنة التي شكلتها الحركة الوطنية الاسيرة وكلفتها بأن تظل في حالة انعقاد مستمرة لمتابعة تفاصيل ما يحدث داخل السجون والتحرك بقرارات وفعاليات وأنشطة موازية للمعركة التي تخوضها الحركة الأسيرة.

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