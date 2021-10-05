اليونسيف: جائحة (كورونا) فاقمت المشكلات الصحة العقلية لدى المراهقين في العالم

هنرييتا فيور،

رام الله - دنيا الوطنوجهت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الثلاثاء، تحذيراً، بأن جائحة (كورونا) فاقمت مشكلات الصحة العقلية لدى المراهقين في العالم، ما يستلزم تخصيص استثمارات إضافية لمعالجة الوضع.وقالتالمديرة العام لليونيسف، في بيان: "إن تبعات الجائحة كبيرة، وهذا ليس سوى غيض من فيض"، موضحة أن عدداً كبيراً من الأطفال الذين يعانون مشكلات في الصحة العقلية لم يتلقوا الرعاية المطلوبة حتى قبل بدء الجائحة.ونشرت الوكالة الأممية المعنية بالطفولة الثلاثاء تقريراً عن الصحة العقلية لدى الأطفال في العالم، لمناسبة مؤتمر دولي حول الصحة العقلية تستضيفه باريس.وأشارت اليونيسف إلى أن تقديراتها على مستوى العالم تظهر أن أكثر من واحد من كل سبع مراهقين من الفئة العمرية 10-19 سنة في العالم مصابون باضطراب عقلي تم تشخيصه.وتابع التقرير أن "حوالى 2 بالمئة من الميزانيات الحكومية الصحية في العالم يُخصص للإنفاق على الصحة العقلية".وأضافت المنظمة أن تعطيل الروتين اليومي والتعليم والترفيه، إلى جانب الانشغال بشأن دخل الأسرة وصحتها، أدى إلى دفع العديد من اليافعين إلى الشعور بالخوف والغضب وإلى الانشغال بشأن مستقبلهم.ودعت اليونيسف في تقريرها إلى الاستثمار العاجل في الصحة العقلية للأطفال والمراهقين.