شؤون فلسطينية

الإحصاء الفلسطيني: ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال شهر آب

الإحصاء الفلسطيني: ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال شهر آب
رام الله - دنيا الوطن
سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً نسبته 14.47% خلال شهر آب 2021 مقارنة  بشهر تموز 2021، إذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 114.96 خلال شهر آب 2021 مقارنة بـ 100.43 خلال شهر تموز 2021  (سنة الأساس  2019 = 100).

حركة كميات الإنتاج الصناعي على مستوى الأنشطة الاقتصادية الرئيسية

سجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 15.62% خلال شهر آب 2021 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت معظم أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً خلال شهر آب 2021 مقارنة بشهر تموز 2021 أهمها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى "الباطون، الحجر والرخام، والإسفلت"، وصناعة الملابس، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات "الألمنيوم"، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، وصناعة الأثاث، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة المنسوجات، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة الورق ومنتجات الورق.




من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً في نشاط صناعة منتجات التبغ فقط.

كما سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 11.27% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.




وسجلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 1.81% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.




سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.04% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة. 

أخبار ذات صلة

&#34;التربية&#34; و(يونسكو) تحييان اليوم العالمي للمعلمين

"التربية" و(يونسكو) تحييان اليوم العالمي للمعلمين

تفاصيل لقاء الرئيس عباس ورئيس البنك الدولي في رام الله

تفاصيل لقاء الرئيس عباس ورئيس البنك الدولي في رام الله

غزة: &#34;الأوقاف&#34; تُصدر قراراً لتوحيد مواقيت الأذان والإقامة في مساجد القطاع

غزة: "الأوقاف" تُصدر قراراً لتوحيد مواقيت الأذان والإقامة في مساجد القطاع

قيادي بـ &#34;الشعبية&#34;: استمرار القمع داخل السجون سيصعد الاشتباك مع الاحتلال بكل المواقع

قيادي بـ "الشعبية": استمرار القمع داخل السجون سيصعد الاشتباك مع الاحتلال بكل المواقع

قيادي بـ &#34;الجهاد&#34;: بدأنا خطوات عملية لإسقاط اتفاق الإطار بين (أونروا) والإدارة الأمريكية

قيادي بـ "الجهاد": بدأنا خطوات عملية لإسقاط اتفاق الإطار بين (أونروا) والإدارة الأمريكية

الإحصاء الفلسطيني يطلق الموقع الالكتروني للتعداد الزراعي 2021

الإحصاء الفلسطيني يطلق الموقع الالكتروني للتعداد الزراعي 2021

&#34;القدس المفتوحة&#34; و&#34;المعهد العالي&#34; يوقعان اتفاقية لتقديم خدمات جامعية لطلبة الداخل

"القدس المفتوحة" و"المعهد العالي" يوقعان اتفاقية لتقديم خدمات جامعية لطلبة الداخل

رئيس سلطة المياه يطلع رئيس البنك الدولي على مشروع محطة المعالجة المركزية في الخليل

رئيس سلطة المياه يطلع رئيس البنك الدولي على مشروع محطة المعالجة المركزية في الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;التربية&#34; و(يونسكو) تحييان اليوم العالمي للمعلمين

"التربية" و(يونسكو) تحييان اليوم العالمي للمعلمين

قيادي بـ &#34;الشعبية&#34;: استمرار القمع داخل السجون سيصعد الاشتباك مع الاحتلال بكل المواقع

قيادي بـ "الشعبية": استمرار القمع داخل السجون سيصعد الاشتباك مع الاحتلال بكل المواقع

الإحصاء الفلسطيني: ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال شهر آب

الإحصاء الفلسطيني: ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال شهر آب

الإحصاء الفلسطيني يطلق الموقع الالكتروني للتعداد الزراعي 2021

الإحصاء الفلسطيني يطلق الموقع الالكتروني للتعداد الزراعي 2021

&#34;القدس المفتوحة&#34; و&#34;المعهد العالي&#34; يوقعان اتفاقية لتقديم خدمات جامعية لطلبة الداخل

"القدس المفتوحة" و"المعهد العالي" يوقعان اتفاقية لتقديم خدمات جامعية لطلبة الداخل

رئيس سلطة المياه يطلع رئيس البنك الدولي على مشروع محطة المعالجة المركزية في الخليل

رئيس سلطة المياه يطلع رئيس البنك الدولي على مشروع محطة المعالجة المركزية في الخليل

&#34;الخارجية&#34; تطالب بموقف دولي حازم في وجه إرهاب المستوطنين المنظم ضد شعبنا

"الخارجية" تطالب بموقف دولي حازم في وجه إرهاب المستوطنين المنظم ضد شعبنا

تفاصيل لقاء محافظ سلطة النقد مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي

تفاصيل لقاء محافظ سلطة النقد مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي

منوعات

رغم تعطل تطبيقات السوشيال ميديا.. رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة

رغم تعطل تطبيقات السوشيال ميديا.. رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة

بعد اختفائها عن السوشيال ميديا.. مي عز الدين في أحدث صورة لها

بعد اختفائها عن السوشيال ميديا.. مي عز الدين في أحدث صورة لها

شاهد: فنانة مصرية تثير الجدل باحتفالها بعيد ميلادها مع عمرو دياب

شاهد: فنانة مصرية تثير الجدل باحتفالها بعيد ميلادها مع عمرو دياب

شاهد: ملحم زين يواجه انتقادات لاذعة بسبب الـ&#34;يوتيوبرز&#34; أنس وأصالة

شاهد: ملحم زين يواجه انتقادات لاذعة بسبب الـ"يوتيوبرز" أنس وأصالة

بعد حديثها عن التبرع بأعضائها.. ما ردة فعل الفنانين بعد تصريح إلهام شاهين؟

بعد حديثها عن التبرع بأعضائها.. ما ردة فعل الفنانين بعد تصريح إلهام شاهين؟

ما حقيقة الخلاف الحاد بين منى زكي و بوسي؟

ما حقيقة الخلاف الحاد بين منى زكي و بوسي؟

شاهد: سهير رمزي تخلع الحجاب وتكشف أسراراً عن حياتها الشخصية

شاهد: سهير رمزي تخلع الحجاب وتكشف أسراراً عن حياتها الشخصية

شاهد: أحمد عز يثير الجدل بما فعله مع شاب طلب المساعدة منه

شاهد: أحمد عز يثير الجدل بما فعله مع شاب طلب المساعدة منه

تصريح خاص وجريئ لمحمد صبحي يحدث ضجة في الوسط الفني

تصريح خاص وجريئ لمحمد صبحي يحدث ضجة في الوسط الفني

شاهد: مي حلمي تتوعّد بالفضيحة لهؤلاء الأشخاص

شاهد: مي حلمي تتوعّد بالفضيحة لهؤلاء الأشخاص

عربي

الجيش المصري يستخدم الذخيرة الحية في تدريباته العسكرية

الجيش المصري يستخدم الذخيرة الحية في تدريباته العسكرية

الجامعة العربية تقدم شحنة مساعدات إنسانية إلى الصومال

الجامعة العربية تقدم شحنة مساعدات إنسانية إلى الصومال

مصر تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لتنفيذ إزالة كبرى على نهر النيل

مصر تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لتنفيذ إزالة كبرى على نهر النيل

وزير الخارجية المصري يكشف تطورات العلاقات الثنائية مع قطر

وزير الخارجية المصري يكشف تطورات العلاقات الثنائية مع قطر