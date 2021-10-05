الإحصاء الفلسطيني: ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال شهر آب

رام الله - دنيا الوطنسجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً نسبته 14.47% خلال شهر آب 2021 مقارنة بشهر تموز 2021، إذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 114.96 خلال شهر آب 2021 مقارنة بـ 100.43 خلال شهر تموز 2021 (سنة الأساس 2019 = 100).حركة كميات الإنتاج الصناعي على مستوى الأنشطة الاقتصادية الرئيسيةسجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 15.62% خلال شهر آب 2021 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت معظم أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً خلال شهر آب 2021 مقارنة بشهر تموز 2021 أهمها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى "الباطون، الحجر والرخام، والإسفلت"، وصناعة الملابس، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات "الألمنيوم"، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، وصناعة الأثاث، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة المنسوجات، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة الورق ومنتجات الورق.من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً في نشاط صناعة منتجات التبغ فقط.كما سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 11.27% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.وسجلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 1.81% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.04% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.