الصين تدعو المجتمع الدولي لتعزيز التعاون للقضاء على الفقر المدقع

رام الله - دنيا الوطندعت الصين، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي لتعزيز التعاون من أجل القضاء على الفقر المدقع وتقديم المساعدة بهذا الخصوص للدول النامية.جاء ذلك على لسان الممثل الدائم للصين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، تشن شيوي، أمس الاثنين، خلال حدث استضافته البعثة الصينية والمجموعة الإفريقية بعنوان "دور القضاء على الفقر في تعزيز وحماية حقوق الإنسان"، وذلك على هامش الجلسة الـ48 لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف، وفق ما أورد الإعلام المحلي، نشرت تفاصيله وكالة "فرانس برس".وقال الدبلوماسي الصيني: "إن هناك الآن 700 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعيشون في فقر مدقع. ومن المحتمل أن تكون جائحة كوفيد-19 قد أغرقت 100 مليون آخرين في الفقر، مما يعيق الإعمال الكامل لحقوق الإنسان وممارستها".وأضاف أنه يتعين على المجتمع الدولي تعميق التعاون للقضاء على الفقر المدقع، كما يتعين على المؤسسات متعددة الأطراف مثل مجلس حقوق الإنسان أن تلعب دورا إيجابيا في القضاء على الفقر.ومضى بقوله "يتعين أيضا على جميع الدول زيادة اهتمامها بالتخفيف من حدة الفقر وتطوير استراتيجيات للحد من الفقر على أساس وضعها الوطني".كما دعا تشن إلى بذل جهود ملموسة "لتحسين معيشة الشعوب وتعزيز الضمان الاجتماعي، من أجل التأكد من أن نتائج التنمية تفيد الشعوب على نحو منصف".وذكر أن هذا العام "استثنائي" بالنسبة للشعب الصيني، نظرا لأن الصين حققت "انتصارا تاريخيا كاملا في القضاء على الفقر المدقع".وأوضح أنه على مدى السنوات الثماني الماضية وأكثر، انتشلت الصين ما يقرب من 100 مليون شخص من الفقر، مضيفا أن "نهج الصين لا يقتصر على تحسين دخل الشعب ومعيشته فحسب، بل يضمن أيضا حق الجميع في التعليم والصحة والسكن".