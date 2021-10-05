الجيش المصري يستخدم الذخيرة الحية في تدريباته العسكرية

أركان حرب غريب عبد الحافظ،





وأضاف عبد الحافظ، أن المرحلة الختامية للتدريب تعد تتويجا لمراحل التدريب السابقة، بتنفيذ مشروع رماية تكتيكية بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة والقوات المشاركة، وفق (روسيا اليوم).



ولفت إلى أن تنفيذ مثل هذا النوع من التدريبات المشتركة يتطلب احترافية عالية من جانب الدولة المنظمة، فاستضافة قوات من الدول الصديقة والشقيقة مع الوضع في الاعتبار اختلاف اللغة والعقيدة القتالية ونظم التسليح أمر يؤكد قدرة القوات المسلحة على التخطيط والتنفيذ.



وتابع "أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي بالصدى الذي يحققه التدريب بكل الأوساط العسكرية الدولية"، معرباً عن إعجابه بقدرة القوات المسلحة المصرية على تنظيم فعاليات هذا الحدث الذي يعد واحداً من أهم وأكبر التدريبات التي تنفذ بمنطقة الشرق الأوسط.





رام الله - دنيا الوطنقالالمتحدث باسم الجيش المصري: "إن الجيش المصري استخدام الذخيرة الحية في تدريبات (النجم الساطع) بمشاركة 21 دولة".