الإحصاء الفلسطيني يطلق الموقع الالكتروني للتعداد الزراعي 2021

رام الله - دنيا الوطنضمن الجهود والفعاليات الاعلامية التي يقوم بها الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني وبالتنسيق والشراكة الكاملة مع وزارة الزراعة المرافقة للتعداد الزراعي 2021 في دولة فلسطين، والذي انطلق ميدانياً "العد الفعلي" يوم السبت الموافق 02/10/2021، وضمن استراتيجية الحملة الاعلامية المساندة للتعداد، اطلق الاحصاء الفلسطيني، الموقع الالكتروني الخاص بالتعداد الزراعي 2021، عبر موقعه الالكتروني الرسمي.ويأتي إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد في إطار سعي الاحصاء الفلسطيني لايصال رسالة التعداد الزراعي 2021 إلى اكبر عدد ممكن من ابناء الشعب الفلسطيني من خلال اطلاعهم على كافة الموضوعات والامور المتعلقة بالتعداد، اضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ووسائل الاعلام الرسمية والخاصة.ويتضمن الموقع العديد من الزوايا المتعلقة بالتعداد الزراعي والمواد الاعلامية الخاصة به سواء كانت مطبوعة او مسموعة او مرئية.