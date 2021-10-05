فوز 3 علماء بجائزة نوبل للفيزياء

رام الله - دنيا الوطنحصل خبيرين في النمذجة الفيزيائية للتغير المناخي، اليوم الثلاثاء، على جائزة نوبل الفيزياء لسنة 2021، وهما الياباني الأميركي سيوكورو مانابي والألماني كلاوس هاسلمان مناصفة مع عالم الفيزياء النظرية الإيطالي جورجيو باريزي.وأشارت لجنة نوبل إلى عمل كل من سيوكورو مانابي وكلاوس هاسلمان في "النمذجة الفيزيائية لمناخ الأرض وقياس التباين والتنبؤ بشكل موثوق بالاحترار العالمي".وقد منح النصف الثاني من الجائزة لجورجيو باريزي عن "اكتشاف تفاعل الفوضى والتقلبات في الأنظمة الفيزيائية من المقاييس الذرية إلى المقاييس الكوكبية"، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".وأعلن غوران هانسون، الأمين العام للأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، الفائزين يوم الثلاثاء.وقالت الأكاديمية السويدية للعلوم في بيان: "تتميز الأنظمة المعقدة بالعشوائية والفوضى ويصعب فهمها... تكرم جائزة هذا العام الأساليب الجديدة لوصفها والتنبؤ بسلوكها في الأجل الطويل"، وفق ما نقلت "رويترز".جدير بالذكر أن قيمة الجائزة تبلغ عشرة ملايين كرونة سويدية (1.15 مليون دولار).