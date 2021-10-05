"القدس المفتوحة" و"المعهد العالي" يوقعان اتفاقية لتقديم خدمات جامعية لطلبة الداخل

رام الله - دنيا الوطنوقعت جامعة القدس المفتوحة والمعهد العالي (شبكات كليات قطرية) اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون لتقديم خدمات التعليم الجامعي لدرجة البكالوريوس لطلبة أراضي عام 48 في كافة التخصصات المتاحة لدى الجامعة، باستثناء تخصص الخدمة الاجتماعية.ووقع الاتفاقية عن الجامعة رئيسها يونس عمرو، وعن المعهد العالي مديره بشارة جرايسي، بحضور عدد من المسؤولين في كلا الجامعتين.وتنص الاتفاقية على أن تجري أعمال تدريس الطلبة الملتحقين بالجامعة وامتحاناتهم وفق التعليم المفتوح والتعليم المدمج، ويلتزم الطلبة بالخطط والمناهج الدراسية وفق التخصصات المتعددة التي تقدمها الجامعة من خلال فروعها المختلفة.والطلبة الملتحقون بالجامعة للدراسة من أراضي عام 48 يخضعون للأنظمة والقوانين واللوائح المعمول بها في الجامعة، ويلتزمون بها التزاماً تاماً.واستعرض عمرو، دور جامعة القدس المفتوحة ومكانتها، مشيراً إلى "استعداد الجامعة لتقديم الخدمات لأبنائنا في مناطق 48 وبرسوم جامعية مساوية للطلبة في الضفة الغربية وقطاع غزة".وأكد حرص الجامعة على جودة التعليم، مبيناً أن "الامتحانات تعقد وجاهياً لضمان الشفافية والنزاهة وتحقيق جودة التعليم المطلوبة".من جهته، أشار سمير النجدي، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، إلى أن توقيع هذه الاتفاقية جاء ثمرة للتعاون المشترك بين الطرفين، مستعرضاً التخصصات التي تقدمها الجامعة في درجتي البكالوريوس والماجستير. ولفت إلى التقدم الكبير الذي حققته الجامعة خلال السنوات الأخيرة في مجال التعليم المدمج.وتحدث جرايسي، عن المكانة التي تتمتع بها جامعة القدس المفتوحة بين مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني، مشيراً إلى أن "الهدف من توقيع الاتفاقية هو تمكين أبنائنا في مناطق 48 من إكمال تعليمهم الجامعي في تخصصات حديثة وعصرية، وبخاصة في مجالي علم الحاسوب وإدارة الأعمال".ورحب عميد القبول والتسجيل والامتحانات، جمال إبراهيم، بانضمام أبنائنا داخل مناطق 48 لجامعة القدس المفتوحة، مبدياً استعداد الجامعة لتوفير الإمكانات كافة للطلبة من أجل توفير البيئة المناسبة للتعليم الجامعي.