شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء محافظ سلطة النقد مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي

تفاصيل لقاء محافظ سلطة النقد مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي
رام الله - دنيا الوطن
التقى محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم، في رام الله، بنائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الفلسطينية الإسرائيلية هادي عمرو، والوفد المرافق له، بحضور نائب محافظ سلطة النقد محمد مناصرة. 

واستعرض محافظ سلطة النقد خلال اللقاء آخر تطورات القطاع المصرفي الفلسطيني، والجهود المبذولة من قبل سلطة النقد للحفاظ على متانته واستقراره، والخطط التطويرية التي يجري العمل عليها. 

وتطرق خلال اللقاء إلى أهم الإجراءات التي قامت بها سلطة النقد للتخفيف من تداعيات أزمة (كورونا) على الفئات المتضررة، وجهود سلطة النقد بشأن تشجيع النمو الاقتصادي من خلال سياساتها المالية ودورها في توفير التمويل للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة من خلال صندوق استدامة.

وأكد المحافظ على اهتمام سلطة النقد في تطوير العلاقات المصرفية الفلسطينية مع مختلف الجهات الدولية ذات العلاقة، لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني والجهاز المصرفي الفلسطيني.

من جانبه أشاد نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي بالقطاع المصرفي الفلسطيني ومتانته باعتباره العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني لدوره الهام في دعم وتنمية المشاريع الاقتصادية وتطويرها.

أخبار ذات صلة

&#34;التربية&#34; و(يونسكو) تحييان اليوم العالمي للمعلمين

"التربية" و(يونسكو) تحييان اليوم العالمي للمعلمين

تفاصيل لقاء الرئيس عباس ورئيس البنك الدولي في رام الله

تفاصيل لقاء الرئيس عباس ورئيس البنك الدولي في رام الله

غزة: &#34;الأوقاف&#34; تُصدر قراراً لتوحيد مواقيت الأذان والإقامة في مساجد القطاع

غزة: "الأوقاف" تُصدر قراراً لتوحيد مواقيت الأذان والإقامة في مساجد القطاع

قيادي بـ &#34;الشعبية&#34;: استمرار القمع داخل السجون سيصعد الاشتباك مع الاحتلال بكل المواقع

قيادي بـ "الشعبية": استمرار القمع داخل السجون سيصعد الاشتباك مع الاحتلال بكل المواقع

قيادي بـ &#34;الجهاد&#34;: بدأنا خطوات عملية لإسقاط اتفاق الإطار بين (أونروا) والإدارة الأمريكية

قيادي بـ "الجهاد": بدأنا خطوات عملية لإسقاط اتفاق الإطار بين (أونروا) والإدارة الأمريكية

الإحصاء الفلسطيني: ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال شهر آب

الإحصاء الفلسطيني: ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال شهر آب

الإحصاء الفلسطيني يطلق الموقع الالكتروني للتعداد الزراعي 2021

الإحصاء الفلسطيني يطلق الموقع الالكتروني للتعداد الزراعي 2021

&#34;القدس المفتوحة&#34; و&#34;المعهد العالي&#34; يوقعان اتفاقية لتقديم خدمات جامعية لطلبة الداخل

"القدس المفتوحة" و"المعهد العالي" يوقعان اتفاقية لتقديم خدمات جامعية لطلبة الداخل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;التربية&#34; و(يونسكو) تحييان اليوم العالمي للمعلمين

"التربية" و(يونسكو) تحييان اليوم العالمي للمعلمين

قيادي بـ &#34;الشعبية&#34;: استمرار القمع داخل السجون سيصعد الاشتباك مع الاحتلال بكل المواقع

قيادي بـ "الشعبية": استمرار القمع داخل السجون سيصعد الاشتباك مع الاحتلال بكل المواقع

الإحصاء الفلسطيني: ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال شهر آب

الإحصاء الفلسطيني: ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال شهر آب

الإحصاء الفلسطيني يطلق الموقع الالكتروني للتعداد الزراعي 2021

الإحصاء الفلسطيني يطلق الموقع الالكتروني للتعداد الزراعي 2021

&#34;القدس المفتوحة&#34; و&#34;المعهد العالي&#34; يوقعان اتفاقية لتقديم خدمات جامعية لطلبة الداخل

"القدس المفتوحة" و"المعهد العالي" يوقعان اتفاقية لتقديم خدمات جامعية لطلبة الداخل

رئيس سلطة المياه يطلع رئيس البنك الدولي على مشروع محطة المعالجة المركزية في الخليل

رئيس سلطة المياه يطلع رئيس البنك الدولي على مشروع محطة المعالجة المركزية في الخليل

&#34;الخارجية&#34; تطالب بموقف دولي حازم في وجه إرهاب المستوطنين المنظم ضد شعبنا

"الخارجية" تطالب بموقف دولي حازم في وجه إرهاب المستوطنين المنظم ضد شعبنا

تفاصيل لقاء محافظ سلطة النقد مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي

تفاصيل لقاء محافظ سلطة النقد مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي

منوعات

رغم تعطل تطبيقات السوشيال ميديا.. رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة

رغم تعطل تطبيقات السوشيال ميديا.. رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة

بعد اختفائها عن السوشيال ميديا.. مي عز الدين في أحدث صورة لها

بعد اختفائها عن السوشيال ميديا.. مي عز الدين في أحدث صورة لها

شاهد: فنانة مصرية تثير الجدل باحتفالها بعيد ميلادها مع عمرو دياب

شاهد: فنانة مصرية تثير الجدل باحتفالها بعيد ميلادها مع عمرو دياب

شاهد: ملحم زين يواجه انتقادات لاذعة بسبب الـ&#34;يوتيوبرز&#34; أنس وأصالة

شاهد: ملحم زين يواجه انتقادات لاذعة بسبب الـ"يوتيوبرز" أنس وأصالة

بعد حديثها عن التبرع بأعضائها.. ما ردة فعل الفنانين بعد تصريح إلهام شاهين؟

بعد حديثها عن التبرع بأعضائها.. ما ردة فعل الفنانين بعد تصريح إلهام شاهين؟

ما حقيقة الخلاف الحاد بين منى زكي و بوسي؟

ما حقيقة الخلاف الحاد بين منى زكي و بوسي؟

شاهد: سهير رمزي تخلع الحجاب وتكشف أسراراً عن حياتها الشخصية

شاهد: سهير رمزي تخلع الحجاب وتكشف أسراراً عن حياتها الشخصية

شاهد: أحمد عز يثير الجدل بما فعله مع شاب طلب المساعدة منه

شاهد: أحمد عز يثير الجدل بما فعله مع شاب طلب المساعدة منه

تصريح خاص وجريئ لمحمد صبحي يحدث ضجة في الوسط الفني

تصريح خاص وجريئ لمحمد صبحي يحدث ضجة في الوسط الفني

شاهد: مي حلمي تتوعّد بالفضيحة لهؤلاء الأشخاص

شاهد: مي حلمي تتوعّد بالفضيحة لهؤلاء الأشخاص

عربي

الجيش المصري يستخدم الذخيرة الحية في تدريباته العسكرية

الجيش المصري يستخدم الذخيرة الحية في تدريباته العسكرية

الجامعة العربية تقدم شحنة مساعدات إنسانية إلى الصومال

الجامعة العربية تقدم شحنة مساعدات إنسانية إلى الصومال

مصر تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لتنفيذ إزالة كبرى على نهر النيل

مصر تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لتنفيذ إزالة كبرى على نهر النيل

وزير الخارجية المصري يكشف تطورات العلاقات الثنائية مع قطر

وزير الخارجية المصري يكشف تطورات العلاقات الثنائية مع قطر