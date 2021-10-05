تفاصيل لقاء محافظ سلطة النقد مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي





وتطرق خلال اللقاء إلى أهم الإجراءات التي قامت بها سلطة النقد للتخفيف من تداعيات أزمة (كورونا) على الفئات المتضررة، وجهود سلطة النقد بشأن تشجيع النمو الاقتصادي من خلال سياساتها المالية ودورها في توفير التمويل للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة من خلال صندوق استدامة.



وأكد المحافظ على اهتمام سلطة النقد في تطوير العلاقات المصرفية الفلسطينية مع مختلف الجهات الدولية ذات العلاقة، لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني والجهاز المصرفي الفلسطيني.



من جانبه أشاد نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي بالقطاع المصرفي الفلسطيني ومتانته باعتباره العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني لدوره الهام في دعم وتنمية المشاريع الاقتصادية وتطويرها.



واستعرض محافظ سلطة النقد خلال اللقاء آخر تطورات القطاع المصرفي الفلسطيني، والجهود المبذولة من قبل سلطة النقد للحفاظ على متانته واستقراره، والخطط التطويرية التي يجري العمل عليها.