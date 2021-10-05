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الجامعة العربية تقدم شحنة مساعدات إنسانية إلى الصومال

الجامعة العربية تقدم شحنة مساعدات إنسانية إلى الصومال
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ذكر مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية: "أن الجامعة قدمت شحنة مساعدات إنسانية وصحية إلى الصومال مطلع هذا الأسبوع، بتمويل من مجلس وزراء الصحة العرب".

وأفاد المصدر "أن الجامعة العربية وجهت الشكر إلى حكومة مصر لما قدمته وزارة الصحة والسكان المصرية من تسهيلات كبيرة في عملية شراء هذه المساعدات الإنسانية من السوق المحلية، وإلى تخصيص طائرة عسكرية لنقل هذه المساعدات إلى العاصمة الصومالية مقديشو".

كما أكد على حرص الأمين العام لجامعة الدول العربية على مواصلة تنسيق الجهود العربية نحو دعم ومؤازرة الحكومة والشعب الصومالي على جميع الجوانب الإنسانية والسياسية.

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