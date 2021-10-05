شؤون فلسطينية

محافظ سلطة النقد يلتقي رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه

رام الله - دنيا الوطن
استقبل محافظ سلطة النقد الدكتور فراس ملحم، اليوم في رام الله، سعادة الأستاذ محمد شراكة رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه والوفد المرافق له، والذي ضم كلاً من مدير الإعلام والعلاقات الدولية الدكتور فايز المصري، ومدير عام التسوية السيد وليد جواريش.

وناقش الجانبان سبل التعاون المشترك بين القطاع المصرفي وهيئة تسوية الأراضي والمياه، خاصةً فيما يتعلق بتحقيق التكامل في العمل بين الهيئة والقطاع المصرفي بهدف تشجيع النمو الاقتصادي وفقاً للسياسة العامة لدولة فلسطين، كما ناقشا توقيع اتفاقية تفاهم بين الطرفين.

من جانبه أشاد محافظ سلطة النقد بالدور الهام الذي تقوم به هيئة تسوية الأراضي والمياه خاصة في التقدم الواضح بإنجازات تسوية الأراضي وتسجيلها.

من جانبه أشار رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه، خلال اللقاء، إلى ضرورة توحيد الجهود بين الجانبين في القضايا المشتركة مثل الرهن العقاري والقروض والتخمينات، والتي سيتم العمل على بلورة اتفاقية تعاون مشترك تشمل القطاع المصرفي والبنوك تحت مظلة سلطة النقد وهيئة تسوية الأراضي، بما يضمن توحيد الإجراءات وتسهيل العمليات المصرفية العقارية لتثبيت حقوق المواطنين وضمان تحريك عجلة الاقتصاد والاستثمار.

وفي نهاية اللقاء اتفق الطرفان على التواصل قريباً من أجل تطوير التعاون المشترك بين الجانبين، وإشراك جمعية البنوك في فلسطين في أي اتفاق مستقبلاً.

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