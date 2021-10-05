دولي

اليابان تعتزم مواصلة المفاوضات بشأن معاهدة سلام مع روسيا

اليابان تعتزم مواصلة المفاوضات بشأن معاهدة سلام مع روسيا
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
صرح توشيميتسوموتيجي، وزير الخارجية الياباني: "أن الحكومة اليابانية برئاسة رئيس الوزراء الجديد فوميو كيشيدا تعتزم مواصلة الحوار النشط مع روسيا من أجل حل قضية الأراضي وإبرام معاهدة سلام".

وقال توشيميتسوموتيجي: "أتيحت لي الفرصة للقاء شخصيا مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حيث ناقشنا خلالها مختلف جوانب تطوير العلاقات الثنائية التي من شأنها أن تعود بالفائدة على الجانبين"، وفق (روسيا اليوم).

وتابع "سنواصل المفاوضات الهادفة إلى تطوير العلاقات الثنائية بين اليابان وروسيا، ومن الآن فصاعدا نعتزم أيضا مواصلة الحوار النشط مع روسيا بهدف حل قضية الأراضي وإبرام معاهدة سلام".

ولا تزال قضية توقيع معاهدة السلام بين روسيا واليابان دون حل على مدار 70 عاما، وتتنازع الدولتان على تبعية أربع جزر، وهي ايتوروب وكوناشير وشيكوتان وهابوماي. 

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