فلسطين تشارك في الاجتماع الثاني لوزراء البيئة وتغير المناخ

رام الله - دنيا الوطنشاركت دولة فلسطين ممثلة برئيس سلطة جودة البيئة أ. جميل المطور، في الاجتماع الثاني لوزراء البيئة وتغير المناخ في الاتحاد من أجل المتوسط في العاصمة المصرية القاهرة، عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور وزراء البيئة العرب ونائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية – الصفقة الخضراء السيد فرانس تيمرمانس، والأمين العام للأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط السيد ناصر كامل.وطالب المطور رئاسة المؤتمر والوزراء، بأدراج الاحتلال الإسرائيلي في البيان الوزاري للاجتماع كأحد القضايا الهامة التي تقف عائقا أمام التنمية في فلسطين وتؤدي الى تدهور البيئة بشكل عام وتدهور بيئة البحر الأبيض المتوسط بشكل خاص مشددا على الموافقة على حفظ كلمة فلسطين وما بها من ملاحظات علىمسودة البيان في وثائق ومحضر جلسة الاجتماع الوزاري وأن تكون مرفقة بالبيان الوزاري.وقال في كلمته بأن دولة فلسطين قدمت ملاحظات فنية وليست سياسية تتعلق بمسودة البيان الوزاري، تتضمن بأن الاحتلال الإسرائيلي السبب الرئيسي في تدهور البيئة ونضوب المصادر الطبيعية وتهريب النفايات ومنع الاستثمار وإنشاء المشاريعالبيئية في المناطق الفلسطينية المصنفة (ج) بحسب اتفاقية أوسلو.وأضاف المطور بأن دولة فلسطين تواجه العديد من المشاكل والتحديات البيئية على رأسها الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه وممارساتهم وانتهاكاتهم التي تسهم فعلياً في تدهور البيئة والبيئة البحرية للبحر الأبيض المتوسط فهو مسؤولا عن تلوث بحرغزة وهو ما حصل خلال العدوان الأخير في شهر 5 من عام 2021 حيث شن أكثر من 2000 هجوم على غزة دمرت أكثر من 1700 وحدة سكنية وتعطيل محطات تنقية المياه العادمة وتدمير المنشآت الصناعية الأمر الذي أدى الى تدفق المياه العادمة لمياه البحر.