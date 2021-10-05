وزير العمل والسفير الهندي يبحثان سبل التعاون المشترك

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير العمل د. نصري أبو جيش، مع سفير جمهورية الهند لدى فلسطين مكل آريا، سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع التدريب المهني واشتراطات السلامة والصحة المهنية وامكانية دمج الشباب في سوق العمل من خلال مذكرة تفاهم مشتركة.وأكد أبو جيش على عمق العلاقات الفلسطينية الهندية، وكذلك دعم الهند المتواصل للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من التجربة الهندية في قطاع التدريب المهني واشتراطات السلامة والصحة المهنية، وكذلك في مجال بناء القدرات والمهارات للشباب الفلسطيني بما يساعدهم في الانخراط في سوق العمل..وأضاف أبو جيش أن فلسطين تعاني من مشكلة البطالة حيث تبلغ حوالي 26%، إضافة إلى ارتفاع معدلات الخريجين من الجامعات الفلسطينية والتي تصل حوالي 50 ألف خريج سنويا، ولكن بمهارات عملية وتقنية ضعيفة.بدوره، أكد السفير الهندي على الدعم الهندي المتواصل للشعب الفلسطيني، والاستعداد لدعم وزارة العمل في إنشاء مذكرات تفاهم وتعاون مع الحكومة الهندية بهدف تطوير بناء القدرات والمهارات المهنية لدى الشباب الفلسطيني.من جهته، أكد الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي والتمويل رامي مهداوي بأن وزارة العمل خلال الفترة القادمة ستقوم بالعديد من اللقاءات مع السفارات والقنصليات والممثليات الدولية لحشد الدعم والتمويل للاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وبناء الجسور مع المؤسسات الدولية المختلفة من أجل ترجمة الخطة على أرض الواقع.