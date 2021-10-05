الاحتلال يخطر بوقف البناء بمنزل ويصور مساكن وخياما جنوب الخليل

رام الله - دنيا الوطنسلمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اخطارا بوقف البناء لمنزل في قرية لاصيفر، وصورت عددا من المنازل والمنشآت والخيام في مسافر يطا جنوب الخليل.وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب جبور، إن قوات الاحتلال سلمت المواطن محمود خليل ابو قبيطه، اخطارا يقضي بوقف البناء لمنزل في قرية لاصيفر المحاذية لمستوطنة "بيت يتير" جنوب الخليل، وصورت عددا من المنازل والخيام في قرية سوسيا، وسط مخاوف المواطنين من قيام قوات الاحتلال بهدمها في وقت لاحق.وتتعرض التجمعات السكانية في مسافر يطا لعمليات هدم متواصلة للمنازل والخيام والكهوف، الى جانب عمليات التخريب للمتلكات والأراضي الزراعية والآبار وغيرها.