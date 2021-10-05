إدارة سجن "عوفر" تتعمد إهمال الوضع الصحي للأسيرين كنعان وبلو

رام الله - دنيا الوطنكشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها اليوم الثلاثاء، عن مجموعة من الحالات المرضية لعدد من الأسرى الفلسطينيين القابعين في معتقل "عوفر"، من بينها حالة الأسير محمد كنعان/ رام الله ، والذي يعاني من مرض الغضاريف في العمود الفقري منذ عام 2015، ولا تقدم له أية أدوية باستثناء المسكنات.وتابعت الهيئة بأنه قبل حوالي 8 أيام شعر كنعان بأوجاع في ظهره وبعدها شعر بأن شيئا في ظهره قد كسر، وعلى اثر ذلك فقد السيطرة ووقع على الارض، ليتم نقله لعيادة السجن وإعطائه 3 ابر بالظهر لتخفيف الألم، على الرغم بأنه بحاجة ماسة لعرضه على أخصائي عظام لإجراء صورة طبقية للعمود الفقري، وما زالت إدارة السجن تماطل في ذلك .كما أصيب الأسير أحمد صالح محمد بلو/ بيت لحم بالعديد من الجلطات: الأولى في رجله بشهر 1/2021 والثانية في الأمعاء بشهر 4/2021، في الوقت الذي لم تقدم له إدارة السجون أي علاج، على الرغم من تفاقم وضعه الصحي، حيث أن مكان الجلطة في رجله يزداد ألما بشكل متصاعد يوميا.وحملت هيئة شؤون الأسرى إدارة السجون الإسرائيلية المسؤولية الكاملة، عن استمرار مسلسل الجرائم الطبية بحق الأسرى الفلسطينيين، وطالبت المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر بالقيام بدورها اللازم تجاه قضية الأسرى على أكمل وجه.