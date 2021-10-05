شؤون فلسطينية

مستوطنون يهاجمون رعاة الماشية في خلة مكحول بالأغوار

مستوطنون يهاجمون رعاة الماشية في خلة مكحول بالأغوار
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
هاجم مستوطنون لليوم الثاني على التوالي، الرعاة في منطقة خلة مكحول بالأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية أن المستوطنين يواصلون ملاحقتهم للرعاة منذ ساعات الصباح شرق خلة مكحول، علما أنهم قاموا أمس برش أحد الرعاة بالغاز، وطردوهم من المراعي.

يشار إلى أن الرعاة يتعرضون لاعتداءات وملاحقات مستمرة من المستوطنين في غالبية مناطق الأغوار الشمالية، وذلك في خطوة تستهدف تهجيرهم وتفريغ المنطقة لصالح التوسع الاستيطاني.

وتعد خربة مكحول إحدى سبع خرب تشكل وادي المالح وهي: الحديدية، وخلة مكحول، وسمرا، والحلوة، وادي المالح، والفارسية، والحمة.

وتشكل منطقة الأغوار الفلسطينية التي تبلغ مساحتها قرابة 25% من مساحة الضفة الغربية محط أطماع لسلطات الاحتلال، حيث تنمو المستوطنات، وتتسارع عمليات التطهير العرقي فيها على حساب البدو والمزارعين البسطاء.

وتتعمد سلطات الاحتلال هدم البركسات والخيم وبيوت الصفيح وطرد الرعاة دون توقف، كما حصل في حمصة الفوقا خلال الأسابيع الماضية.

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