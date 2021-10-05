حماس تعلق على مشاركة السلطة الفلسطينية في معرض "إكسبو دبي 2020"

رام الله - دنيا الوطنعلّقت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، على مشاركة السلطة الفلسطينية في معرض "إكسبو دبي 2020"، بالرغم من مشاركة وفد في الاحتلال، مؤكدة على أنه يعطي غطاء للخطوات الطبيعية التي تقوم بها بعض الأطراف في المنطقة، وتضعف مسار مقاومة التطبيع.وقال الناطق باسم حماس، حازم قاسم، في تصريح وصل "دنيا الوطن": إن "مشاركة السلطة في المعرض تشكل تراجع عن موقف أعلنته سابقًا أنها لن تشارك في المعرض بسبب مشاركة وفد الاحتلال، وهو ما يشجع أطراف التطبيع على مواصلة هذا المسار".وأوضح أن مشاركة السلطة في المعرض الذي يروج لأسلحة الاحتلال التي قتل بها شعبنا الفلسطيني، جريمة وطنية واخلاقية ترتكبها قيادة السلطة، خاصة وأن أحرار العالم يقاطعون هذه المنتجات.وختم قاسم بالقول: "من المؤسف أن تأتي مشاركة السلطة في معرض "إكسبو دبي " في الوقت الذي دعا فيه البرلمان الأوروبي وأطراف كثيرة لمقاطعته".