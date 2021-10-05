(كورونا) عالميًا: 4 ملايين و824 ألف وفاة 236 مليونا و196 ألف إصابة

رام الله - دنيا الوطنبينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين ونحو 824 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الإجمالية 236 مليونا، وأكثر من 196 ألف إصابة، تعافى منهم 213 مليونا، وما يقارب من 259 ألف مريض.وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الإثنين 345 ألف و318 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 5,048 ألف حالة وفاة.وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الإثنين أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: روسيا (883 وفاة)، وأميركا (677 وفاة)، والهند (254 وفاة)، وتركيا (248 وفاة)، وإيران (238 وفاة).وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (73,729 إصابة)، وبريطانيا (35,077 إصابة)، وتركيا (28,810 إصابات)، وروسيا (25,781 إصابة)، والهند (16,762 إصابة).وما تزال اميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.وأشارت الإحصاءات إلى أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (722,268 وفاة)، والبرازيل (598,185 وفاة)، والهند (449,283 وفاة)، والمكسيك (279,104 وفيات)، وروسيا (210,801 وفاة).وبينت أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (44,682,835 إصابة)، والهند (33,853,048 إصابة)، والبرازيل (21,478,546 إصابة)، وبريطانيا (7,934,936 إصابة)، وروسيا (7,612,317 إصابة).