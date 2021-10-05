مصر تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لتنفيذ إزالة كبرى على نهر النيل





وذلك بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.



ووضعت وزارة الزراعة المصرية خطة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية في البلاد، بعد يومين من تحذير الرئيس عبد الفتاح السيسي من تدخل الجيش المصري إذا تطلب الأمر.





رام الله - دنيا الوطنصرحت وزارة الموارد المائية في جمهورية مصر العربية، عن رفع درجة الاستعداد والجاهزية القصوى، لتنفيذ موجات كبرى لإزالة التعديات فى جميع المحافظات بأمر من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.وقالت الوزارة: " إن وزير الري محمد عبد العاطي استعرض تكليفات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه في غضون ستة أشهر"، وفق (روسيا اليوم).وأوضح عبد العاطى أنه قام بالتوجيه برفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة، لتنفيذ موجات كبرى لإزالة التعديات فى جميع المحافظات، ومنها محافظة القليوبية تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية.