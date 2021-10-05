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وزير الخارجية المصري يكشف تطورات العلاقات الثنائية مع قطر

وزير الخارجية المصري يكشف تطورات العلاقات الثنائية مع قطر
وزير الخارجية المصري- سامح شكري
رام الله - دنيا الوطن
صرح سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أن العلاقات المصرية القطرية تسير بشكل جيد نحو إزالة شوائب الماضي وبدء صفحة جديدة من التعاون.

وقال شكري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام"، عبر فضائية (TeN): "إن الصفحة الجديدة مع قطر تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتصفية التوتر والقضايا العالقة بين البلدين".

وأشار حول العلاقات مع تركيا إلى أن هناك بعض القضايا المعلقة بعد الجولة الثانية الخاصة بالمباحثات مع تركيا، لافتاً إلى أن الجانب التركي عليه اتخاذ خطوات أكثر تأثيرا تلبي ما طرح.

ولفت إلى وجود تقدم في بعض الإجراءات المتخذة من الجانب التركي، معرباً عن أمله في البناء عليها للعودة إلى علاقات طبيعية.

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