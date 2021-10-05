دولي

الإمارات تعلن إطلاق مهمة فضائية لكوكب الزهرة و7 كويكبات أخرى

الإمارات تعلن إطلاق مهمة فضائية لكوكب الزهرة و7 كويكبات أخرى
كوكب الزهرة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت الإمارات، اليوم الثلاثاء، بأنها أطلقت مهمة لاستكشاف كوكب الزهرة ومجموعة كويكبات في المجموعة الشمسية.

وقال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على حسابه الرسمي في (تويتر):"أطلقت دولة الإمارات اليوم ضمن مشاريع الخمسين مهمة جديدة في مجال الفضاء .. مهمة لاستكشاف كوكب الزهرة و7 كويكبات أخرى في المجموعة الشمسية … وتنفيذ أول هبوط عربي على كويكب في ختام الرحلة التي ستقطع 3.6 مليار كم (7 أضعاف رحلة مسبار الأمل لكوكب المريخ)".

وأضاف في تغريدة ثانية: "مسيرتنا في مجال الفضاء ما تزال في بدايتها .. ورحلاتنا مستمرة ..ولدينا مشاريع علماء فضاء .. ورواد فضاء .. ومركبات فضاء .. ثلث نجوم السماء كانت تحمل أسماء عربية .. لأن العرب كانوا رواد علم الفلك .. مهمتنا استئناف حضارتنا العربية.. وإذا لم نتحرك اليوم فمتى؟".

من جانبه قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في تغريدة على (تويتر): "إطلاق دولة الإمارات مشروعا جديدا لاستكشاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات، خطوة جديدة في مساهمتها في علوم الفضاء.. نثق بقدرات أبناء الإمارات وطموحاتهم إلى بلوغ أرفع المراتب العلمية بما يخدم مستقبلنا والمعرفة الإنسانية".

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