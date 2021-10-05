ألمانيا تكشف قيمة المبالغ التي أنفقتها على قواتها في أفغانستان

رام الله - دنيا الوطنكشفت وكالة أنباء الألمانية، بأن ألمانيا أنفقت أكثر من 17.3 مليار يورو على المهمة التي نفذتها قواتها في أفغانستان بين عامي 2001 حتى أغسطس 2021.وأعلنت وكالة أنباء (دي بي إي) عن هذا الرقم مستندة إلى رد للحكومة الفدرالية على تحقيق برلماني من الحزب الديمقراطي الحر.وذهبت أكبر النفقات لإعالة العسكريين الألمان، حيث قالت الحكومة في ردها على الحزب الديمقراطي الحر: "أنفق على مشاركة الجيش الألماني في القوة الدولية للمساعدة الأمنية (إيساف)، وعملية الحرية الدائمة و(الدعم الحازم )، التي قامت بها وحدة تابعة لوزارة الدفاع الاتحادية في الفترة من 2001 إلى 31 أغسطس 2021، ما مجموعه حوالي 12.3 مليار يورو من التكاليف الإضافية المرتبطة بعملية الانتشار".وجرت الإشارة في نفس الوقت إلى أن وزارة الخارجية الألمانية خصصت حوالي 2.48 مليار يورو لإعالة الموظفين وسداد تكاليف المواد المرتبطة بمختلف المشاريع.وذُكر أن وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية في جمهورية ألمانيا الاتحادية كانت خصصت على مدار 20 عاما حوالي 2.46 مليار يورو لأفغانستان، كما أنفقت وزارة الأغذية والزراعة حوالي 33 مليون يورو.