بلدية غزة تشرع بتطوير شوارع متفرعة من شارع المنصورة بحي الشجاعية



وذكرت البلدية أن المشروع يشمل تطوير شارع البيارة المتفرع من شارع المنصورة مع أربعة شوارع فرعية من شارع البيارة، بالإضافة إلى شارعين متفرعات من شارع المنصورة الرئيس.



وأوضحت أنه سيتم إنشاء بنية تحتية كاملة للمنطقة والشوارع المتفرعة وتشمل إنشاء خطوط مياه وشبكات صرف صحي وتصريف لمياه الأمطار وتبليط المنطقة المذكورة ببلاط من نوع انترلوك.



وبينت أن المشروع يهدف لتحسين أوضاع البنية التحتية في المكان وحل مشكلة تصريف مياه الأمطار التي كانت تتجمع في المكان، وتسهيل حركة المواطنين، وتحسين واقع الخدمات الصحية والبيئية وكفاءة شبكة المياه وشبكة الصرف الصحي في المنطقة.













ولفتت أن المشروع ممول من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية بقيمة 186 ألف يورو، فيما تبلغ مدة تنفيذه 120 يوماً من تاريخ بدء التنفيذ.

رام الله - دنيا الوطنشرعت بلدية غزة بتنفيذ مشروع لتطوير منطقة بيارة الحاج عادل الشوا في شارع المنصورة بحي الشجاعية شرق المدينة ضمن جهود تطوير وتحسين البنية التحتية في المدينة.