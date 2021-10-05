ليبيا: البرلمان يقر التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق في تغريدة عبر حسابه على (تويتر): "إقرار قانون انتخاب مجلس النواب في جلسة اليوم الإثنين، وبذلك يكون المجلس أنجز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".





وذكر بليحق أن مجلس النواب وافق بالإجماع على إجراء الانتخابات البرلمانية بعد الانتهاء من انتخاب الرئيس بثلاثين يومًا، والتي مقرر لها في 24 كانون الأول/ ديسمبر، حسب خارطة الطريق.





يشار إلى أن ليبيا تمر في ظروف معقدة، خاصة عقب قرار مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، الشهر الماضي، ومصادقته على قانون انتخاب رئيس الدولة، بطريقة رفضها المجلس الأعلى للدولة الليبي.





وفي التاسع من أيلول/ سبتمبر الماضي، أحال عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته إلى المفوضية العليا للانتخابات، وسط رفض من المجلس الأعلى للدولة.







أعلن مجلس النواب الليبي، أمس الاثنين، إقرار قانون انتخاب مجلس النواب، خلال جلسة مناقشة القانون في مقر البرلمان بمدينة طبرق.