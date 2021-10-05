شؤون فلسطينية

بحر يشيد بإقرار مقترح فلسطين خلال مؤتمر حزب العمال البريطاني

بحر يشيد بإقرار مقترح فلسطين خلال مؤتمر حزب العمال البريطاني
رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر
رام الله - دنيا الوطن
رحب رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر بإقرار الاقتراح الخاص بفلسطين في مؤتمر حزب العمال البريطاني 2021، والذي ينص على استخدام العقوبات ضد الاحتلال الإسرائيلي، ويدعو إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين، ويدين النكبة المستمرة في فلسطين، وهجوم الاحتلال على المسجد الأقصى، والتهجير القسري في حي الشيخ جراح، والحرب على قطاع غزة.

واعتبر بحر ذلك خطوة مهمة لحزب العمال في التعريف بواقع نظام الفصل العنصري الذي يفرضه الاحتلال على الشعب الفلسطيني.

وقال بحر في رسالة بعثها لرئيس لجنة أصدقاء فلسطين والشرق الأوسط في حزب العمال البريطاني والنائب في البرلمان جولي إليوت :"إن هذا التصويت التاريخي الداعم للحق الفلسطيني يؤكد التزام حزب العمال بالقانون الدولي وحقوق الانسان".

وأضاف "أن هذا التصويت يأتي في الوقت الذي يرتكب فيه الاحتلال سلسلة من الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة ضد الأبرياء، والاستيطان غير القانوني، وعمليات الإخلاء القسري للفلسطينيين، والحصار الجائر المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 14 عامًا".

وتابع بحر "من خلال التصويت على الاقتراح، أظهرت قواعد حزب العمال خصوصاً فئة الشباب أنهم يقفون مع الحقوق العادلة، مؤكدين على أن الصمت الدولي وغياب المساءلة يشجعان الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الإنسانية".

وطالب بحر أن يتم تنفيذ الاقتراح من قبل قيادة حزب العمال البريطاني والالتزام بهذا الإجماع للحزب، معرباً عن تقدير وامتنان الشعب الفلسطيني لتضامن حزب العمال الفعال والجهود المبذولة لدعم الحرية والنضال والعدالة الفلسطينية.

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