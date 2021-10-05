روسيا: أنتجنا ما يقارب 170 مليون لقاح مضاد لـ(كورونا) منذ مطلع 2021

دينيس مانتوروف،

رام الله - دنيا الوطنأعلنوزير الصناعة والتجارة الروسي، أنه تم إنتاج ما يقرب من 170 مليون مجموعة كاملة من اللقاحات ضد فيروس (كوفيد-19) في روسيا منذ كانون الثاني/يناير 2021.وقال مانتوروف خلال الجلسة العامة لمنتدى التكنولوجيا الحيوية، اليوم الاثنين: "في الفترة من يناير إلى الأول من أكتوبر، تم إنتاج ما يقرب من 170 مليون مجموعة كاملة من الجرعات من جميع اللقاحات"، وفق (روسيا اليوم).ولفت الوزير إلى أنه في الوقت نفسه، من المقرر إنتاج أكثر من 300 مليون مجموعة كاملة من اللقاحات عن عام 2021.وأضاف أن تم تطعيم 45٪ من العمال في قطاع التصنيع، و 55٪ في التجارة، مشيراً إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تعمل مع الشركات على زيادة مستوى التطعيم.وذكر وزير الصناعة "نحن نعمل مع الشركات ونتواصل معها في البداية، وخاصة العام الماضي، عندما كانت حملة التطعيم قد بدأت للتو، لم يكن من السهل علي وفي الوزارة إقناع العاملين بأخذ اللقاح".