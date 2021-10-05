السعودية: الصادرات غير النفطية للمملكة حققت أعلى رقم في تاريخها

رام الله - دنيا الوطنقال ماجد القصبي، وزير التجارة، وزير الإعلام السعودي المكلف: "إن الصادرات غير النفطية للمملكة حققت أعلى رقم في تاريخها، بالفترة الممتدة بين يونيو 2020 ويونيو 2021".جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي السعودي، وتابع القصبي: "أن على مستوى الاقتصاد، حققت الصادرات غير النفطية أعلى رقم في تاريخها وهو 255 مليار ريال (حوالي 68 مليار دولار)، في الفترة منذ يونيو 2020 حتى يونيو 2021، وذلك يمثل ترجمة عملية لمستهدفات رؤية المملكة 2030".ولفت إلى أن المملكة حققت المركز الثاني من بين 121 دولة في مؤشر (نيكاي) للتعافي من جائحة (كوفيد-19)، والمرتبة العاشرة من بين 184 دولة، في مؤشر (كوفيد) العالمي (GCI).