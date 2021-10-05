دولي

الوكالة الأوروبية للأدوية تجيز إعطاء جرعة ثالثة من (فايزر/بايونتيك) للبالغين

الوكالة الأوروبية للأدوية تجيز إعطاء جرعة ثالثة من (فايزر/بايونتيك) للبالغين
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أجازت الوكالة الأوروبية للأدوية، أمس الإثنين، إعطاء جرعة ثالثة من لقاح (فايزر/بايونتيك) المضادّ لـ (كوفيد-19) للبالغين الذين تزيد أعمارهم عن (18) عاماً بعد ستّة أشهر على الأقل من تاريخ تلقّيهم الجرعة الثانية.

وقالت الوكالة في بيان لها: "نسمح بإعطاء الأشخاص الذين يعانون من ضعف شديد في جهاز المناعة جرعة ثالثة معزّزة من لقاح فايزر اسمه التجاري (كوميرناتي)، وكذلك أيضاً من لقاح (موديرنا)، وذلك بعد مرور (28) يوماً على الأقل من تاريخ تلقّيهم الجرعة الثانية".

وأضافت الوكالة: "يمكن إعطاء جرعات معزّزة من (كوميرناتي) للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً وما فوق، بعد ستّة أشهر على الأقل من الجرعة الثانية". 

وتابعت: "القرارات المتعلّقة بالجرعات الثالثة ستتخذ من قبل هيئات الصحّة العامّة على المستوى الوطني، ورصدنا زيادة في مستويات الأجسام المضادّة عند تلقّي جرعة ثالثة من لقاح (فايزر)".

وذكرت الوكالة: "إنّه في بعض الأحيان لا تكفي جرعتان لإنتاج أجسام مضادة كافية لفئة الأشخاص الذين يعانون من نقص شديد في المناعة، ومن بينهم المرضى الذين خضعوا لعملية زرع أعضاء".

وأوضحت الوكالة أنه بالرّغم من عدم وجود دليل مباشر على أن القدرة على إنتاج أجسام مضادّة لدى هؤلاء المرضى تحمي من (كوفيد-19)، يُتوقّع أن تزيد الجرعة الإضافية الحماية لدى بعض المرضى على الأقلّ.


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