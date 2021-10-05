أفغانستان: مستشفيات (كابل) تدق ناقوس الخطر وتحذر من انهيار النظام الصحي

رام الله - دنيا الوطنأغلقت العديد من المستشفيات في العاصمة الأفغانية كابل، اليوم الثلاثاء، أبوابها أمام المواطنين، بسبب الاكتظاظ والعجز عن استقبال مزيد من المرضى، فيما دق المسؤولون في مستشفيات كابل ناقوس الخطر.وأفاد بارفيز نوري أحد الأطباء في مستشفيات كابل، بأن المستشفيات في العاصمة باتت تعاني من الاكتظاظ، نتيجة إغلاق عديد المرافق الصحية في المقاطعات بسبب نقص العاملين ونفاذ الأدوية.وأوضح أن ذلك أدى إلى زيادة العبء على المراكز الطبية بالعاصمة، وبات المرضى يتوافدون من باقي المقاطعات إلى كابل لتلقي الرعاية الطبية.وحذر الأطباء من أنه إذا استمر هذا الوضع على ما هو عليه دون تغيير فإن النظام الصحي في كابل سينهار قريبا.هذا وقد أعلنت منظمة الأمم المتحدة في وقت سابق عن تخصيص 45 مليون دولار لأفغانستان لمنع انهيار نظام الرعاية الصحية.