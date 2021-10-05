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وفد من جامعة الدول العربية و(يونامي) يناقشان إنجاح الانتخابات العراقية

وفد من جامعة الدول العربية و(يونامي) يناقشان إنجاح الانتخابات العراقية
رام الله - دنيا الوطن
ناقش وفد من جامعة الدول العربية مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، اليوم الثلاثاء، آفاق التعاون للإسهام في إنجاح الانتخابات التشريعية العراقية المقرر إجراؤها 10 في تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها وفد الجامعة العربية، لمراقبة الانتخابات العراقية، إلى مقر (يونامي) في العراق، وفق (سبوتنيك).

وخلال اللقاء تم استعراض (مسار العملية الانتخابية الجارية في العراق بمختلف مراحلها وأبعادها، خاصة في ما يتعلق بالجوانب الفنية والتقنية المستمدة من الإطار القانوني الناظم للعملية الانتخابية).

كما استعرض رئيس مكتب المساعدة الانتخابية في (يونامي) دور بعثة الأمم المتحدة في مختلف جوانب العملية الانتخابية، تلبية لدعوة جمهورية العراق وتنفيذا لقرار مجلس الأمن ذو الصلة.

وبحث وفد الجامعة العربية و(يونامي) سبل التعاون والتنسيق فيما بينهما لإنجاح الانتخابات العراقية، وذلك من خلال الملاحظة والتقييم لمجريات هذا الاستحقاق الانتخابي.

وتجرى الانتخابات العراقية بمراقبة واسعة من الأمم المتحدة ومنظمات دولية وإقليمية أخرى، بما فيها جامعة الدول العربية التي ستشارك بوفد من الخبراء في مجال الانتخابات.

ويخوض الانتخابات ما يزيد عن 3 آلاف مرشح موزعون على 83 دائرة انتخابية، ويتنافسون للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان العراقي.

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وفد من جامعة الدول العربية و(يونامي) يناقشان إنجاح الانتخابات العراقية

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