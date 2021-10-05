"بعد الاستدانة من البنوك".. المالية بغزة تحدد موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة المالية في قطاع غزة اليوم الثلاثاء عن موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين عن شهر أيلول/ سبتمبر الماضي في القطاع، مبينة أنها تعاني من ضائقة مالية واستدانت من البنوك.وأشارت الوزارة إلى أن نسبة صرف رواتب الموظفين في القطاع ستكون 55% وبحد أدنى 1500 شيكل، وذلك يوم غد الاربعاء الموافق السادس من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري عبر بنكي الوطني والانتاج وكافة فروح بنك البريد.وذكرت أن صرف رواتب الموظفين سيتم وفق الاجراءات المتبعة للوقاية من فيروس (كورونا).