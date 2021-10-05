البيت الأبيض: الرئيس الأمريكي متمسك بجعل النظام المالي أكثر شفافية

رام الله - دنيا الوطنأكدت جين بساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن متمسك بجعل النظام المالي في البلاد أكثر شفافية، وذلك رداً ما نشر عن الولايات المتحدة بأنها أكبر ملاذ ضريبي.وقالت بساكي في مؤتمر صحفي: "بشكل عام، يتمسك الرئيس بضرورة إعطاء مزيد من الانفتاح على النظام المالي الأمريكي والنظام المالي الدولي".ونشر الاتحاد الدولي للصحفيين، الأحد، مقتطفات مما يسمى بملف (باندورا)، الذي يشمل نحو 11.9 مليون وثيقة حول حسابات في ملاذات ضريبية، تعود لساسة دوليين ورجال أعمال بارزين.