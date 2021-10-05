شؤون فلسطينية

مستوطنون يسرقون ثمار زيتون شمال سلفيت

مستوطنون يسرقون ثمار زيتون شمال سلفيت
رام الله - دنيا الوطن
سرق مستوطنون، الليلة الماضية، ثمار الزيتون من أراضي المواطنين الواقعة خلف جدار الضم والتوسع العنصري، بالقرب من مستوطنة "ارائيل" المقامة على أراضي المواطنين شمال مدينة سلفيت.

وأفاد المواطن خليل الطقطق أن أحد المواطنين تمكن من الدخول إلى الأراضي الواقعة خلف الجدار، وفوجئ بقيام المستوطنين بسرقة ثمار ما يزيد على 26 شجرة زيتون مزروعة على مساحة 51 دونما، في منطقة "واد عبد الرحمن".

وتزداد انتهاكات المستوطنين بحق المزارعين الفلسطينيين في موسم الزيتون، فيما تمنع قوات الاحتلال المواطنين من الوصول لأراضيهم الواقع خلف الجدار إلا بتصريح أمني صادر عن جيش الاحتلال، وفي أيام معدودة طوال السنة.

وفي سياق متصل، طالبت قوات الاحتلال الاسرائيلي، بلدية سلفيت بتقديم تعهد بعدم العمل في مناطق "ج"، كشرط لاستعادة جرافة تابعة للبلدية، كانت قد استولت عليها قبل عدة أسابيع.

وذكر رئيس بلدية سلفيت عبد الكريم فتاش أن قوات الاحتلال احتجزت جرافة البلدية قبل عدة أسابيع في منطقة "الرأس" المهددة بالاستيلاء، وطالبت البلدية بعدم العمل في مناطق "ج"، ودفع غرامة مالية حتى يتم استعادتها.

يذكر أن قوات الاحتلال استولت خلال الأسابيع الماضية على عدد من الجرافات في بلدات: دير بلوط، وقراوة بني حسان، وكفر الديك، وسلفيت، كسياسة تضييق على المواطنين في المحافظة، وذلك بذريعة العمل في المنطقة المصنفة "ج"، والتي تشكل 75% من مساحة المحافظة الكلية.

ويوجد في سلفيت 18 تجمعا فلسطينيا مقابل 24 مستوطنة ما بين سكنية وصناعية، وتبلغ نسبة الأراضي المخصصة للبناء الفلسطيني في المحافظة حوالي 6% فقط من المساحة الإجمالية، مقابل 9% لصالح المستوطنين.

وتعتبر "أريئيل" من أكبر المستوطنات في الضفة الغربية، والتهمت آلاف الدونمات من أراضي المواطنين، كما أن الاحتلال يسعى لضمها للسيادة الإسرائيلية ضمن مخطط يشمل الأغوار وعدد من المستوطنات المقامة على أراضي الضفة والقدس.

وتعد سلفيت المحافظة الثانية بعد القدس من حيث الاستهداف الاستيطاني، بهدف فصل شمال الضفة عن جنوبها، والهيمنة على المياه الجوفية في المحافظة.

وتعاني محافظة سلفيت من كثرة المستوطنات والمناطق الصناعية في أراضيها، حيث بات عددها أكثر من قرى وبلدات المحافظة، وتتسبب بتلويث البيئة وتخريب الأراضي الزراعية وسرقتها.

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