مصر: لن يتم السماح بدخول الجامعات إلا بعد تلقي لقاح (كورونا)

يأتي ذلك في تصريحات لها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السفير الأمريكي لدى القاهرة جوناثان كوهين، لاستعراض سبل التعاون بين مصر وأمريكا في المجال الصحي وتوفير لقاحات فيروس (كورونا)، بحسب ما نقلت وكالة (سبوتنيك).





وأشارت الوزيرة، إلى أن 95% من العاملين في وزارة التعليم العالي تلقوا لقاح (كورونا)، كما لفتت إلى أن 35% من طلاب الجامعات تلقوا اللقاح، مؤكدة أنه لن يتم السماح بدخول الحرم الجامعي إلا بعد الحصول على اللقاح.





وأكدت وزيرة الصحة المصرية أن اللقاحات متوفرة في جميع مراكز التطعيم على مستوى البلاد، لافتة إلى أنه تم تطعيم عدد كبير من الموظفين مؤخرا ضد (كوفيد-19).







رام الله - دنيا الوطنأكدت هالة زايد وزيرة الصحة المصرية، أمس الاثنين، أنه لن يتم السماح بدخول الجامعات إلا بعد تلقي اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا)، مبينة أنه لا يوجد إغلاق أو تأجيل للدراسة في البلاد.