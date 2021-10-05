عربي

مصر: لن يتم السماح بدخول الجامعات إلا بعد تلقي لقاح (كورونا)

مصر: لن يتم السماح بدخول الجامعات إلا بعد تلقي لقاح (كورونا)
وزيرة الصحة المصرية هالة زايد
رام الله - دنيا الوطن
أكدت هالة زايد وزيرة الصحة المصرية، أمس الاثنين، أنه لن يتم السماح بدخول الجامعات إلا بعد تلقي اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا)، مبينة أنه لا يوجد إغلاق أو تأجيل للدراسة في البلاد.

يأتي ذلك في تصريحات لها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السفير الأمريكي لدى القاهرة جوناثان كوهين، لاستعراض سبل التعاون بين مصر وأمريكا في المجال الصحي وتوفير لقاحات فيروس (كورونا)، بحسب ما نقلت وكالة (سبوتنيك).

وأشارت الوزيرة،  إلى أن 95% من العاملين في وزارة التعليم العالي تلقوا لقاح (كورونا)، كما لفتت إلى أن 35% من طلاب الجامعات تلقوا اللقاح، مؤكدة أنه لن يتم السماح بدخول الحرم الجامعي إلا بعد الحصول على اللقاح.

وأكدت وزيرة الصحة المصرية أن اللقاحات متوفرة في جميع مراكز التطعيم على مستوى البلاد، لافتة إلى أنه تم تطعيم عدد كبير من الموظفين مؤخرا ضد (كوفيد-19).

أخبار ذات صلة

وفد من جامعة الدول العربية و(يونامي) يناقشان إنجاح الانتخابات العراقية

وفد من جامعة الدول العربية و(يونامي) يناقشان إنجاح الانتخابات العراقية

موريتانيا تبدي استعدادها للوساطة بين الجزائر والمغرب

موريتانيا تبدي استعدادها للوساطة بين الجزائر والمغرب

الرئيس التونسي: الشعب قال كلمته.. لن نخيب آمال التونسيين

الرئيس التونسي: الشعب قال كلمته.. لن نخيب آمال التونسيين

خبراء: الجزائر اتخذت كافة الاحتياطات لإغلاق خط الغاز مع المغرب نهاية الشهر

خبراء: الجزائر اتخذت كافة الاحتياطات لإغلاق خط الغاز مع المغرب نهاية الشهر

السيسي يصدر قراراً بفرض إجراءات حظر التجوال بشبه جزيرة سيناء

السيسي يصدر قراراً بفرض إجراءات حظر التجوال بشبه جزيرة سيناء

القوات السودانية تداهم خلية تابعة لتنظيم الدولة في الخرطوم

القوات السودانية تداهم خلية تابعة لتنظيم الدولة في الخرطوم

سلطنة عمان تعلن عن انتهاء خطورة (شاهين) وقرارات عاجلة بخصوص المتضررين

سلطنة عمان تعلن عن انتهاء خطورة (شاهين) وقرارات عاجلة بخصوص المتضررين

الديوان الملكي الأردني يرد على تقارير حول امتلاك الملك عبدالله عقارات بالخارج

الديوان الملكي الأردني يرد على تقارير حول امتلاك الملك عبدالله عقارات بالخارج

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;هيئة الأسرى&#34; تحذر من تدهور الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد

"هيئة الأسرى" تحذر من تدهور الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد

تدهور خطير على الوضع الصحي للأسير المضرب كايد الفسفوس

تدهور خطير على الوضع الصحي للأسير المضرب كايد الفسفوس

مستوطنون يسرقون ثمار زيتون شمال سلفيت

مستوطنون يسرقون ثمار زيتون شمال سلفيت

الاحتلال يفرج عن القيادي في حماس مازن النتشة

الاحتلال يفرج عن القيادي في حماس مازن النتشة

مستوطنون يشعلون النيران في أراضي المواطنين في بورين

مستوطنون يشعلون النيران في أراضي المواطنين في بورين

مرور غزة: 8 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

مرور غزة: 8 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

أسعار الذهب في فلسطين

أسعار الذهب في فلسطين

حالة معابر قطاع غزة اليوم الثلاثاء

حالة معابر قطاع غزة اليوم الثلاثاء

منوعات

شاهد: فنانة مصرية تثير الجدل باحتفالها بعيد ميلادها مع عمرو دياب

شاهد: فنانة مصرية تثير الجدل باحتفالها بعيد ميلادها مع عمرو دياب

شاهد: ملحم زين يواجه انتقادات لاذعة بسبب الـ&#34;يوتيوبرز&#34; أنس وأصالة

شاهد: ملحم زين يواجه انتقادات لاذعة بسبب الـ"يوتيوبرز" أنس وأصالة

بعد حديثها عن التبرع بأعضائها.. ما ردة فعل الفنانين بعد تصريح إلهام شاهين؟

بعد حديثها عن التبرع بأعضائها.. ما ردة فعل الفنانين بعد تصريح إلهام شاهين؟

ما حقيقة الخلاف الحاد بين منى زكي و بوسي؟

ما حقيقة الخلاف الحاد بين منى زكي و بوسي؟

شاهد: سهير رمزي تخلع الحجاب وتكشف أسراراً عن حياتها الشخصية

شاهد: سهير رمزي تخلع الحجاب وتكشف أسراراً عن حياتها الشخصية

شاهد: أحمد عز يثير الجدل بما فعله مع شاب طلب المساعدة منه

شاهد: أحمد عز يثير الجدل بما فعله مع شاب طلب المساعدة منه

تصريح خاص وجريئ لمحمد صبحي يحدث ضجة في الوسط الفني

تصريح خاص وجريئ لمحمد صبحي يحدث ضجة في الوسط الفني

شاهد: مي حلمي تتوعّد بالفضيحة لهؤلاء الأشخاص

شاهد: مي حلمي تتوعّد بالفضيحة لهؤلاء الأشخاص

ما حقيقة طلب وفاء عامر الطلاق من زوجها؟

ما حقيقة طلب وفاء عامر الطلاق من زوجها؟

شاهد: كيف شوقت يسرا اللوزي جمهورها لدورها الجديد

شاهد: كيف شوقت يسرا اللوزي جمهورها لدورها الجديد

عربي

وفد من جامعة الدول العربية و(يونامي) يناقشان إنجاح الانتخابات العراقية

وفد من جامعة الدول العربية و(يونامي) يناقشان إنجاح الانتخابات العراقية

موريتانيا تبدي استعدادها للوساطة بين الجزائر والمغرب

موريتانيا تبدي استعدادها للوساطة بين الجزائر والمغرب

مصر: لن يتم السماح بدخول الجامعات إلا بعد تلقي لقاح (كورونا)

مصر: لن يتم السماح بدخول الجامعات إلا بعد تلقي لقاح (كورونا)

الرئيس التونسي: الشعب قال كلمته.. لن نخيب آمال التونسيين

الرئيس التونسي: الشعب قال كلمته.. لن نخيب آمال التونسيين