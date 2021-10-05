ماكرون: نأمل أن تهدأ التوترات الدبلوماسية مع الجزائر



وخفضت فرنسا عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين والمغاربة والتونسيين خلال قبل أيام، مما أثار التوتر بينها وبين الجزائر.





أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، على ضرورة استمرار العمل مع الجزائر، متمنياً أن تهدأ التوترات الدبلوماسية الحالية قريباً.وقال ماكرون في مقابلة مع إذاعة (فرانس إنتر): "إنه يثق في علاقته بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وأن العلاقات معه ودية فعلاً، ويجب أن نواصل فحص تاريخنا مع الجزائر بتواضع واحترام".وأضاف: "نرجو أن نتمكن من تهدئة الأمور لأني أعتقد أن من الأفضل أن نتحدث إلى بعضنا بعضا وأن نحرز تقدماً".