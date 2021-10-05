لبيد: الحكومة الإسرائيلية لم تستقر وعلينا مسؤولية الحفاظ على التحالف

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، في اجتماع لحزبه "يش عتيد": إن الميزانية لم يتم تمريرها بعد والحكومة الحالية لم تستقر بعد أيضا.وأضاف لبيد وفق القناة السابعة: "كل واحد منا لديه مسؤولية وهي الحفاظ على التحالف، وليس خلق نزاعات لا داعي لها".وتابع: "في الأيام الأخيرة، كان أعضاء الكنيست والوزراء يتصرفون كما لو أن جميع المشاكل وراءنا، وبدأ الجميع في السير في اتجاههم الخاص، وإطلاق عناوين غير ضرورية ويتصرفون كما لون أن هذه الحكومة أمر بديهي".