دولي

ثروة مارك تتراجع إلى 121 مليار دولار بسبب أعطال (فيس بوك)

ثروة مارك تتراجع إلى 121 مليار دولار بسبب أعطال (فيس بوك)
مارك
رام الله - دنيا الوطن
تراجعت القيمة السوقية لشركة فيسبوك، المالكة لشركتي إنستغرام وواتساب، اللتين تعرضتا لعطل مفاجئ، أمس الاثنين، إلى نحو 920 مليار دولار، بينما بلغت خسارة الرئيس المؤسس للشركة، مارك زوكربيرغ، نحو 6 مليارات دولار.

وبحسب تقارير إعلامية، فقد خسرت شركة فيسبوك ما يصل إلى 20 مليار دولار، وانخفضت القيمة السوقية لها لتصل إلى 967 مليار دولار.

وهبط سهم شركة فيسبوك 4.9 %، ليرتفع إجمالي التراجع في سهم الشركة إلى حوالي 15 % منذ منتصف سبتمبر.

ووصل سعر سهم فيسبوك، بحسب موقع بلومبيرغ، الى 322.7 دولارا، الأمر الذي أدى إلى خسارة مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرغ حوالي 6 مليارات دولار من إجمالي ثروته.

وتراجعت ثروة زوكربيرغ من حوالي 140 مليار دولار إلى 121.6 مليار دولار، ليتراجع إلى المركز الخامس خلف مؤسس مايكروسوفت، بيل غيتس، بحسب مؤشر بلومبيرغ لأصحاب المليارات.

 وفي وقت سابق، الثلاثاء، قدمت شركة فيسبوك اعتذارها عن العطل الفني الذي أدى لانقطاع خدماتها لنحو ساعات منع مستخدمي الشركة البالغ عددهم 3.5 مليار من الدخول على خدماتها للتواصل الاجتماعي والتراسل.

وقال مايك شروبفر مدير التكنولوجيا لدى فيسبوك "إلى كل شركة صغيرة وكبيرة، إلى كل أسرة وكل فرد يعتمد علينا، أنا آسف".

وأضاف أنه "قد تستغرق عودة الخدمات بنسبة 100 بالمئة بعض الوقت"، بحسب رويترز.

وقال عدد من موظفي فيسبوك طلبوا عدم الكشف عن هويتهم إنهم يعتقدون أن العطل نتيجة خطأ داخلي.

قالت شركة فيسبوك عملاق التواصل الاجتماعي إن تعديلات خاطئة في الإعدادات هي السبب الرئيسي وراء العطل الذي تسبب في حرمان 3.5 مليار مستخدم لمدة نحو ست ساعات من دخول مواقع فيسبوك وإنستغرام وواتساب.

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