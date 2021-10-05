الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين في الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أسيرا محررا من عزبة الجراد شرق مدينة طولكرموذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب سامح محمد مناصرة (35 عاماً)، بعد مداهمة منزله.وكانت قوات الاحتلال اعتقلت مناصرة عام 2018، ومددت فترة اعتقاله 4 مرات، وأفرجت عنه في الرابع والعشرين من كانون الثاني/ يناير عام 2019.وفي نابلس، اعتقلت قوة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية عوريف فجرا، وداهمت منزل المواطن وليد سعيد ناجح صفدي (25 عاما) و اعتقلته.في ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة الماضية، شابا من قرية سيريس على حاجز عسكري، فيما اندلعت مواجهات في بلدة يعبد جنوب غرب جنين اسفرت عن وقوع إصابات بالغاز.وذكرت مصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب علاء الدين حمدان أبو خضر من قرية سيريس أثناء مروره على حاجز زعترة جنوب نابلس.الى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد واوقفت عددا من المواطنين وأجرت عمليات تحقيق ميدانية معهم ما أدى الى اندلاع مواجهات مع تلك القوات التي أطلقت القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع ما أدى إلى وقوع إصابات بالغاز.